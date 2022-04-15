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https://arabic.sputniknews.com/20220415/إعلام-وسطاء-طالبوا-المقاومة-في-غزة-بعدم-التصعيد-عسكريا-مقابل-الضغط-على-إسرائيل-للتراجع-1061230951.html
إعلام: وسطاء طالبوا المقاومة في غزة بعدم التصعيد عسكريا مقابل الضغط على إسرائيل للتراجع
إعلام: وسطاء طالبوا المقاومة في غزة بعدم التصعيد عسكريا مقابل الضغط على إسرائيل للتراجع
قالت تقارير إعلامية إن حركات المقاومة في غزة، تلقت وعودا من وسطاء بالضغط على إسرائيل مقابل عدم تصعيد المقاومة عسكريا بسبب الأحداث في القدس. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T13:05+0000
2022-04-15T13:05+0000
حركة حماس
حركة الجهاد الاسلامي
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب موقع القدس العربي، فإن "مصادر مطلعة" أكدت أن اتصالات كثيرة تلقتها حركات المقاومة في غزة طالبتها بعدم الذهاب لتصعيد عسكري مقابل وعود بالصغط على إسرائيل.وأكدت المصادر أن الوعود شملت "عدم حدوث فعاليات أو أعمال في المسجد الأقصى تبعثر الأوراق من جديد"، حسب تعبيرهم.ولفتت إلى أن تهديد الفصائل شمل "التدخل أيضا في حال استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الضفة، والذي يسفر يوميا عن سقوط شهداء".من جهته كان محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" قد أكد أن "غرفة العمليات المشتركة ستواصل اجتماعاتها لتقييم الوضع على أكمل وجه في ظل تصعيد الاحتلال الصهيوني لإرهابه وعدوانه في الضفة الغربية والقدس المحتلة".ووفقا للموقع الرسمي لحركة "الجهاد" قال الهندي: "إسرائيل لا تتصرف كجيش أو دولة بل كعصابة متطرفة تقتل الأبرياء بدم بارد"، لافتا غلى أن من يقتحم الأقصى هم "أعضاء الكنيست، وهم يعلمون جيدا أن ذلك سيشعل المنطقة"، مشددا على أن الفلسطينيين متوحدون خلف خلف المقاومة على الدوام.
https://arabic.sputniknews.com/20210821/حماس-المسجد-الأقصى-خط-أحمر-والمقاومة-متأهبة-للدفاع-عنه-1049901174.html
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حركة حماس, حركة الجهاد الاسلامي, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: وسطاء طالبوا المقاومة في غزة بعدم التصعيد عسكريا مقابل الضغط على إسرائيل للتراجع

13:05 GMT 15.04.2022
© AP Photo / John Minchilloيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / John Minchillo
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قالت تقارير إعلامية إن حركات المقاومة في غزة، تلقت وعودا من وسطاء بالضغط على إسرائيل مقابل عدم تصعيد المقاومة عسكريا بسبب الأحداث في القدس.
وحسب موقع القدس العربي، فإن "مصادر مطلعة" أكدت أن اتصالات كثيرة تلقتها حركات المقاومة في غزة طالبتها بعدم الذهاب لتصعيد عسكري مقابل وعود بالصغط على إسرائيل.
الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2021
حماس: المسجد الأقصى خط أحمر والمقاومة متأهبة للدفاع عنه
21 أغسطس 2021, 15:13 GMT
وأكدت المصادر أن الوعود شملت "عدم حدوث فعاليات أو أعمال في المسجد الأقصى تبعثر الأوراق من جديد"، حسب تعبيرهم.

لكن المصادر استدركت مؤكدة أن فصائل المقاومة "أنذرت بشكل قوي بأن غزة ستتدخل بسرعة تفوق كل التوقعات في حال أقدم الاحتلال على أفعال جديدة تمس المسجد الأقصى".

ولفتت إلى أن تهديد الفصائل شمل "التدخل أيضا في حال استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الضفة، والذي يسفر يوميا عن سقوط شهداء".
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد دعت في بيان لها جميع الفلسطينيين إلى "النفير في جمعة فجر حماة الأقصى"، مؤكدة على "ضرورة الاحتشاد والرباط والاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى اليوم الجمعة، دفاعا عن القدس والأقصى، وحمايتهما من خطر الاحتلال وتغول المستوطنين، وإفشالا لخطط تدنيس الحرم فيما يسمى ذبح القرابين".
من جهته كان محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" قد أكد أن "غرفة العمليات المشتركة ستواصل اجتماعاتها لتقييم الوضع على أكمل وجه في ظل تصعيد الاحتلال الصهيوني لإرهابه وعدوانه في الضفة الغربية والقدس المحتلة".
ووفقا للموقع الرسمي لحركة "الجهاد" قال الهندي: "إسرائيل لا تتصرف كجيش أو دولة بل كعصابة متطرفة تقتل الأبرياء بدم بارد"، لافتا غلى أن من يقتحم الأقصى هم "أعضاء الكنيست، وهم يعلمون جيدا أن ذلك سيشعل المنطقة"، مشددا على أن الفلسطينيين متوحدون خلف خلف المقاومة على الدوام.
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