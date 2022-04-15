عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الجزائر-تدين-بشدة-الاعتداءات-الخطيرة-على-المسجد-الأقصى-والمصلين-1061240725.html
الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الخطيرة على المسجد الأقصى والمصلين
الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الخطيرة على المسجد الأقصى والمصلين
أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها الفلسطينيون، فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك فاضح لقدسية وحرمة... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T16:48+0000
2022-04-15T16:48+0000
العالم العربي
العالم
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049031784_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9322129843e6d8477a932b51000232af.jpg
موسكو - سبوتنيك. وشددت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الجمعة، في بيان لها على "ضرورة توفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء شعائرهم في المسجد الأقصى الذي يُعد وقفا إسلاميا خالصا للمسلمين، تدعو الجزائر المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن للاضطلاع بالمهام المنوطة به والتحرك من أجل وضع حد لهذه الاستفزازات العدوانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة".هذا، ويشهد المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس الشرقية حالة من الهدوء الحذر عقب المواجهات العنيفة التي اندلعت في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، وذلك عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وقمع المصلين داخل المسجد القبلي.وقال الناطق باسم الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إنه "رغم المواجهات والاعتداء عليهم وعرقلة الاحتلال للمصلين 60 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/تطورات-خطيرة-قرب-المسجد-الأقصى-152-مصابا-واعتقال-المئات-وإسرائيل-تستعد-لأي-سيناريو-1061222000.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049031784_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_22056f36d321a9d003d1cba10f98cba0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم

الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الخطيرة على المسجد الأقصى والمصلين

16:48 GMT 15.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWADالهلال الأحمر يستنفر جميع أطقمه الطبية بعد إصابة العشرات في المسجد الأقصى والضفة، 21 مايو 2021
الهلال الأحمر يستنفر جميع أطقمه الطبية بعد إصابة العشرات في المسجد الأقصى والضفة، 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
تابعنا عبرTelegram
أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها الفلسطينيون، فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك فاضح لقدسية وحرمة المسجد وتعد سافر على كل القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
موسكو - سبوتنيك. وشددت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الجمعة، في بيان لها على "ضرورة توفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء شعائرهم في المسجد الأقصى الذي يُعد وقفا إسلاميا خالصا للمسلمين، تدعو الجزائر المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن للاضطلاع بالمهام المنوطة به والتحرك من أجل وضع حد لهذه الاستفزازات العدوانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة".

وأضافت أن الانتهاكات المتكررة في حق الشعب الفلسطيني وما ينجم عنها من حالة "اللا أمن واللا استقرار التي يتسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، تؤكد من جديد "الضرورة الملحة لإطلاق عملية سلام جدية تفضي إلى إحلال سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط وتحقق انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

هذا، ويشهد المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس الشرقية حالة من الهدوء الحذر عقب المواجهات العنيفة التي اندلعت في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، وذلك عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وقمع المصلين داخل المسجد القبلي.
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
"تطورات خطيرة" قرب المسجد الأقصى... 152 مصابا واعتقال المئات وإسرائيل تستعد لأي سيناريو
10:14 GMT

وانسحبت قوات الأمن الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى بعد اعتقالها نحو 400 شاب فلسطيني واقتادتهم لعدد من مراكز الشرطة في المدينة، وأعادت فتح الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى أمام آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا من كافة الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.

وقال الناطق باسم الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إنه "رغم المواجهات والاعتداء عليهم وعرقلة الاحتلال للمصلين 60 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала