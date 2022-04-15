https://arabic.sputniknews.com/20220415/الجزائر-تدين-بشدة-الاعتداءات-الخطيرة-على-المسجد-الأقصى-والمصلين-1061240725.html
الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الخطيرة على المسجد الأقصى والمصلين
الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الخطيرة على المسجد الأقصى والمصلين
أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها الفلسطينيون، فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك فاضح لقدسية وحرمة... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T16:48+0000
2022-04-15T16:48+0000
2022-04-15T16:48+0000
العالم العربي
العالم
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049031784_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9322129843e6d8477a932b51000232af.jpg
موسكو - سبوتنيك. وشددت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الجمعة، في بيان لها على "ضرورة توفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء شعائرهم في المسجد الأقصى الذي يُعد وقفا إسلاميا خالصا للمسلمين، تدعو الجزائر المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن للاضطلاع بالمهام المنوطة به والتحرك من أجل وضع حد لهذه الاستفزازات العدوانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة".هذا، ويشهد المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس الشرقية حالة من الهدوء الحذر عقب المواجهات العنيفة التي اندلعت في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، وذلك عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وقمع المصلين داخل المسجد القبلي.وقال الناطق باسم الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إنه "رغم المواجهات والاعتداء عليهم وعرقلة الاحتلال للمصلين 60 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/تطورات-خطيرة-قرب-المسجد-الأقصى-152-مصابا-واعتقال-المئات-وإسرائيل-تستعد-لأي-سيناريو-1061222000.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049031784_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_22056f36d321a9d003d1cba10f98cba0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم
الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الخطيرة على المسجد الأقصى والمصلين
تابعنا عبر
أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها الفلسطينيون، فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك فاضح لقدسية وحرمة المسجد وتعد سافر على كل القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
موسكو - سبوتنيك. وشددت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الجمعة، في بيان لها على "ضرورة توفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء شعائرهم في المسجد الأقصى الذي يُعد وقفا إسلاميا خالصا للمسلمين، تدعو الجزائر المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن للاضطلاع بالمهام المنوطة به والتحرك من أجل وضع حد لهذه الاستفزازات
العدوانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة".
وأضافت أن الانتهاكات المتكررة في حق الشعب الفلسطيني وما ينجم عنها من حالة "اللا أمن واللا استقرار التي يتسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، تؤكد من جديد "الضرورة الملحة لإطلاق عملية سلام جدية تفضي إلى إحلال سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط وتحقق انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
هذا، ويشهد المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس الشرقية حالة من الهدوء الحذر عقب المواجهات العنيفة
التي اندلعت في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، وذلك عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وقمع المصلين داخل المسجد القبلي.
وانسحبت قوات الأمن الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى بعد اعتقالها نحو 400 شاب فلسطيني واقتادتهم لعدد من مراكز الشرطة في المدينة، وأعادت فتح الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى أمام آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا من كافة الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.
وقال الناطق باسم الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إنه "رغم المواجهات والاعتداء عليهم وعرقلة الاحتلال للمصلين 60 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى".