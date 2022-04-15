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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220415/الدفاع-الروسية-تبين-كيف-تهاجم-مسيرة-فوربوست-مواقع-القوات-المعادية--1061226901.html
الدفاع الروسية تبين كيف تهاجم مسيرة "فوربوست" مواقع القوات المعادية
الدفاع الروسية تبين كيف تهاجم مسيرة "فوربوست" مواقع القوات المعادية
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو جديدا عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي تهدف إلى تحرير منطقة دونباس من قوات نظام العنصرية النازية الأوكراني. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T12:11+0000
2022-04-15T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ويبين الفيديو كيف يعمل طاقم التحكم في طائرة "فوربوست" المسيَّرة أثناء قيامها بمهاجمة مواقع قوات النظام الأوكراني وقافلة آلياتها.وتجدر الإشارة إلى أن منفذي العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ينشطون في استخدام الطائرات المسيرة على اختلاف أنواعها ومنها طائرات "فوربوست". وعلى سبيل المثال ذكر المتحدث العسكري الرسمي الروسي، إيغور كوناشينكوف، في منتصف مارس/ آذار أن مسيَّرة "فوربوست" دمرت رادارا تابعا لمنظومة الدفاع الجوي الأوكرانية "إس-300" في مكان يبعد عن العاصمة الأوكرانية كييف بـ60 كيلومترا.وتستطيع مسيَّرة "فوربوست" أن تحمل ما يزن 100 كيلوغرام من الصواريخ أو القنابل. ومن مواصفاتها الوزن عند الإقلاع: 500 كيلوغرام. السرعة الملاحية: 120 إلى 180 كيلومترا في الساعة. مدة البقاء في الجو 10 ساعات. ارتفاع الطيران: حوالي 6000 متر.
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رصد عسكري

الدفاع الروسية تبين كيف تهاجم مسيرة "فوربوست" مواقع القوات المعادية

12:11 GMT 15.04.2022
© Sputnik . Евгений Биятов / الذهاب إلى بنك الصورمسيَّرة "فوربوست"
مسيَّرة فوربوست - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Евгений Биятов
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو جديدا عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي تهدف إلى تحرير منطقة دونباس من قوات نظام العنصرية النازية الأوكراني.
ويبين الفيديو كيف يعمل طاقم التحكم في طائرة "فوربوست" المسيَّرة أثناء قيامها بمهاجمة مواقع قوات النظام الأوكراني وقافلة آلياتها.
وتجدر الإشارة إلى أن منفذي العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ينشطون في استخدام الطائرات المسيرة على اختلاف أنواعها ومنها طائرات "فوربوست". وعلى سبيل المثال ذكر المتحدث العسكري الرسمي الروسي، إيغور كوناشينكوف، في منتصف مارس/ آذار أن مسيَّرة "فوربوست" دمرت رادارا تابعا لمنظومة الدفاع الجوي الأوكرانية "إس-300" في مكان يبعد عن العاصمة الأوكرانية كييف بـ60 كيلومترا.
وتستطيع مسيَّرة "فوربوست" أن تحمل ما يزن 100 كيلوغرام من الصواريخ أو القنابل. ومن مواصفاتها الوزن عند الإقلاع: 500 كيلوغرام. السرعة الملاحية: 120 إلى 180 كيلومترا في الساعة. مدة البقاء في الجو 10 ساعات. ارتفاع الطيران: حوالي 6000 متر.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:13 GMT
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