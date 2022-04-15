https://arabic.sputniknews.com/20220415/اليمن-قيادي-في-أنصار-الله-يحذر-من-انهيار-هدنة-الأمم-المتحدة-1061244021.html

اليمن... قيادي في "أنصار الله" يحذر من انهيار هدنة الأمم المتحدة

اليمن... قيادي في "أنصار الله" يحذر من انهيار هدنة الأمم المتحدة

حذر قيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم الجمعة، من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، متهماً التحالف العربي بقيادة السعودية، بخرقها وعدم... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T19:36+0000

2022-04-15T19:36+0000

2022-04-15T19:36+0000

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القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك في تغريدة لحسين العزي نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله".وقال العزي، وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله": "مازالوا [في إشارة إلى التحالف العربي] يعرقلون تسيير الرحلات [يقصد الرحلات الجوية التجارية عبر مطار صنعاء] ويحتجزون السفن نحن أمام خصوم لايحترمون التزاماتهم والهدنة لاشك في طريقها للفشل ما لم يتوقفوا عن خروقاتهم ومماطلاتهم".وأضاف: "كل التصريحات التي تسمعونها من الأمم المتحدة عبارة عن أكاذيب بهدف تخديرنا في الجانب اليمني والتغطية المفضوحة على تعنت تحالف العدوان [يقصد التحالف العربي]".ويوم أمس الخميس، أعلنت "أنصار الله" احتجاز التحالف العربي، سفينة مشتقات نفطية محملة بكميات إسعافية من الديزل تقدر بـ 29,976 طناً، قالت الجماعة إنها سفينة الوقود الثالثة التي يمنع التحالف وصولها إلى ميناء الحديدة، خلال أسبوع، رغم تفتيشها من آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق "أنفيم" وحصولها على تصريح منها بالدخول إلى الميناء الذي تديره الجماعة غرب اليمن.ولايزال مطار صنعاء الدولي مغلق أمام الرحلات التجارية التي تضمنتها الهدنة الأممية، رغم إعلان شركة الخطوط الجوية اليمنية، جاهزيتها لتشغيل الرحلات، مرجعةً التأخير إلى عدم الحصول على تصاريح من التحالف والأمم المتحدة.وفي الثاني من نيسان/أبريل الجاري، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بدء سريان الهدنة التي تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20160411/1018278075.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله