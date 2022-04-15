https://arabic.sputniknews.com/20220415/رئيس-جيبوتي-يدين-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-للمسجد-الأقصى--1061232363.html
رئيس جيبوتي يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
رئيس جيبوتي يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
أدان رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، اليوم الجمعة، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، مطالبا المجتمع الدولي بموقف حازم لحماية المقدسات. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T13:21+0000
2022-04-15T13:21+0000
2022-04-15T13:21+0000
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موسكو – سبوتنيك. وقال جيلي، في تغريدة عبر صفحته على موقع "تويتر": " نستنكر وندين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، ونطالب المجتمع الدولي بموقف حازم لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".وكانت السلطة الفلسطينية قد أدانت اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس الشرقية وقمع المصلين داخل المسجد القبلي، صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة 158 فلسطينياً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.ويشهد المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس الشرقية حالة من الهدوء الحذر عقب المواجهات العنيفة التي اندلعت في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، وذلك عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وقمع المصلين داخل المسجد القبلي.وانسحبت قوات الأمن الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى بعد اعتقالها نحو 400 شاب فلسطيني واقتادتهم لعدد من مراكز الشرطة في المدينة، وأعادت فتح الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى أمام آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا من كافة الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.وقال الناطق باسم الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، لمراسل وكالة "سبوتنيك" إنه "رغم المواجهات والاعتداء عليهم وعرقلة الاحتلال للمصلين، 60 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى".
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سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
رئيس جيبوتي يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
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أدان رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، اليوم الجمعة، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، مطالبا المجتمع الدولي بموقف حازم لحماية المقدسات.
موسكو – سبوتنيك
. وقال جيلي، في تغريدة عبر صفحته على موقع "تويتر": " نستنكر وندين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، ونطالب المجتمع الدولي بموقف حازم لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".
وكانت السلطة الفلسطينية قد أدانت اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
في القدس الشرقية وقمع المصلين داخل المسجد القبلي، صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة 158 فلسطينياً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
ويشهد المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس الشرقية حالة من الهدوء الحذر عقب المواجهات العنيفة التي اندلعت في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، وذلك عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وقمع المصلين داخل المسجد القبلي.
وانسحبت قوات الأمن الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى بعد اعتقالها نحو 400 شاب فلسطيني واقتادتهم لعدد من مراكز الشرطة في المدينة، وأعادت فتح الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى أمام آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا من كافة الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.
وقال الناطق باسم الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، لمراسل وكالة "سبوتنيك" إنه "رغم المواجهات والاعتداء عليهم وعرقلة الاحتلال للمصلين، 60 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى".