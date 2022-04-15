https://arabic.sputniknews.com/20220415/شهباز-شريف-يأمر-بالإسراع-في-معالجة-الركود-الاقتصادي-الذي-خلفه-عمران-خان-1061233336.html
شهباز شريف يأمر بالإسراع في معالجة الركود الاقتصادي الذي خلفه عمران خان
شهباز شريف يأمر بالإسراع في معالجة الركود الاقتصادي الذي خلفه عمران خان
قال رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف، الخميس، إن اقتصاد البلاد عانى من الركود في عهد سلفه عمران خان، داعيا إلى "الإسراع" في تنفيذ مشاريع التنمية... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T13:36+0000
2022-04-15T13:36+0000
2022-04-15T13:36+0000
العالم
باكستان
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وتنبئ هذه التصريحات بخصومة شرسة قد تستمر لأشهر بين معسكري الزعيمين، وصولا إلى انتخابات من المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتفقّد شهباز شريف أمس (الخميس) مشروعا لبناء محطة مترو في روالبندي وأبدى استياءه إزاء بطء تنفيذ مخططات إنماء البنى التحتية.وجاء في تغريدة أطلقها رئيس الوزراء الجديد: "القطاعات الاقتصادية كلّها تقريبا بقيت راكدة في عهد عمران خان".وجاءت الزيارة التفقدية التي أجراها شريف صباحا غداة تجمّع حاشد مؤيّد لخان نظّمه الأخير ليلا في بيشاور.وكان شريف أدى اليمين رئيسا للحكومة بعد إطاحة عمران خان على أثر حجب الثقة عنه في تصويت برلماني.واستقال خان ومعه غالبية نواب حزبه "حركة إنصاف" من الجمعية الوطنية بعد تصويت أجري الأحد حجب عنه الثقة. وقال خان إنه سيدفع باتّجاه تنظيم انتخابات نيابية مبكرة.
https://arabic.sputniknews.com/20170729/ترشيح-شهباز-شريف-لمنصب-رئيس-وزراء-باكستان-خلفا-لشقيه-نواز-1025354671.html
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العالم, باكستان
شهباز شريف يأمر بالإسراع في معالجة الركود الاقتصادي الذي خلفه عمران خان
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قال رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف، الخميس، إن اقتصاد البلاد عانى من الركود في عهد سلفه عمران خان، داعيا إلى "الإسراع" في تنفيذ مشاريع التنمية وإصلاح اقتصاد البلاد.
وتنبئ هذه التصريحات بخصومة شرسة قد تستمر لأشهر بين معسكري الزعيمين، وصولا إلى انتخابات من المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتفقّد شهباز شريف أمس (الخميس) مشروعا لبناء محطة مترو في روالبندي وأبدى استياءه إزاء بطء تنفيذ مخططات إنماء البنى التحتية.
وجاء في تغريدة أطلقها رئيس الوزراء الجديد: "القطاعات الاقتصادية كلّها تقريبا بقيت راكدة في عهد عمران خان".
وجاءت الزيارة التفقدية التي أجراها شريف صباحا غداة تجمّع حاشد مؤيّد لخان نظّمه الأخير ليلا في بيشاور.
وكان شريف أدى اليمين رئيسا للحكومة بعد إطاحة عمران خان على أثر حجب الثقة عنه في تصويت برلماني.
واستقال خان ومعه غالبية نواب حزبه "حركة إنصاف" من الجمعية الوطنية بعد تصويت أجري الأحد حجب عنه الثقة. وقال خان إنه سيدفع باتّجاه تنظيم انتخابات نيابية مبكرة.