https://arabic.sputniknews.com/20220415/لجنة-التحقيق-الفيدرالية-الروسية-مرتزقة-ومقاتلون-فرنسيون-موجودون-ضمن-صفوف-القوات-الأوكرانية-1061230205.html
لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية: مرتزقة ومقاتلون فرنسيون موجودون ضمن صفوف القوات الأوكرانية
لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية: مرتزقة ومقاتلون فرنسيون موجودون ضمن صفوف القوات الأوكرانية
أعلنت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، عن وجود مرتزقة ومقاتلين فرنسيين ضمن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T12:40+0000
2022-04-15T12:40+0000
2022-04-15T12:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء هذا الإعلان على لسان الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، التي قالت إن تحقق بوجود مقاتلين ومرتزقة من الفيلق الفرنسي في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.وأضافت قائلة إن "لجنة التحقيق الروسية ستدرس معلومات حول مشاركة مرتزقة من بولندا وفرنسا إلى جانب أوكرانيا".وتابعت بيترينكو قائلة: "سيتم توثيق هذه الحقائق والتحقيق فيها كجزء من قضية جنائية بشأن تجنيد ومشاركة مرتزقة أجانب في إدارة عملية عسكرية خاصة من قبل عسكريين روسيين لحماية سكان دونباس".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا
لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية: مرتزقة ومقاتلون فرنسيون موجودون ضمن صفوف القوات الأوكرانية
12:40 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 12:55 GMT 15.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، عن وجود مرتزقة ومقاتلين فرنسيين ضمن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء هذا الإعلان على لسان الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، التي قالت إن تحقق بوجود مقاتلين ومرتزقة من الفيلق الفرنسي في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضافت قائلة إن "لجنة التحقيق الروسية ستدرس معلومات حول مشاركة مرتزقة من بولندا وفرنسا إلى جانب أوكرانيا".
وتابعت بيترينكو قائلة: "سيتم توثيق هذه الحقائق والتحقيق فيها كجزء من قضية جنائية بشأن تجنيد ومشاركة مرتزقة أجانب في إدارة عملية عسكرية خاصة من قبل عسكريين روسيين لحماية سكان دونباس".