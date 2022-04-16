https://arabic.sputniknews.com/20220416/أمريكا-إطلاق-نار-بمركز-تسوق-في-ولاية-كارولينا-الجنوبية-يخلف-مصابين-1061276294.html
أمريكا.. إطلاق نار بمركز تسوق في ولاية كارولينا الجنوبية يخلف مصابين
أمريكا.. إطلاق نار بمركز تسوق في ولاية كارولينا الجنوبية يخلف مصابين
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار في مركز تسوق في كولومبيا، عاصمة ولاية كارولينا الجنوبية. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T19:52+0000
2022-04-16T19:52+0000
2022-04-16T19:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الشرطة، في بيان مقتضب، إنه تم التأكد من إصابة أشخاص خلال الحادث، وجرى نقلهم لتلقي الرعاية الطبية.وأضافت: "مدى الإصابات غير معروف في هذا الوقت. قام ضباط الشرطة بإخلاء المركز التجاري ونقل الناس إلى بر الأمان".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
أمريكا.. إطلاق نار بمركز تسوق في ولاية كارولينا الجنوبية يخلف مصابين
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار في مركز تسوق في كولومبيا، عاصمة ولاية كارولينا الجنوبية.
وقالت الشرطة، في بيان مقتضب، إنه تم التأكد من إصابة أشخاص خلال الحادث، وجرى نقلهم لتلقي الرعاية الطبية.
وأضافت: "مدى الإصابات غير معروف في هذا الوقت. قام ضباط الشرطة بإخلاء المركز التجاري ونقل الناس إلى بر الأمان".