https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-إسقاط-طائرة-نقل-عسكرية-أوكرانية-محملة-بمعدات-غربية-في-أوديسا-1061273260.html
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة بمعدات غربية في أوديسا
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة بمعدات غربية في أوديسا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية، محملة بشحنة معدات عسكرية غربية قرب مدينة أوديسا. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T18:23+0000
2022-04-16T18:23+0000
2022-04-16T18:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في منطقة أوديسا طائرة نقل عسكرية أوكرانية، كانت في طريقها لتسليم مجموعة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا".وأضاف كوناشينكوف أن طائرتين مسيرتين أوكرانيتين دون طيار تم إسقاطهما أيضا فوق منطقتي لوزوفايا وفيسيلايا.وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 23 ألف شخص، مضيفا أن الوزارة تمتلك بيانات عن الخسائر الحقيقية للجيش الأوكراني والحرس الوطني والمرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا، والتي يخشى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إبلاغ الشعب الأوكراني بها.وأضاف: "تبلغ الخسائر التي لا يمكن تعويضها حتى الآن (في الجانب الأوكراني) 23367 شخصا".وأوضح كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية طهرت بالكامل المنطقة الحضرية في ماريوبول من تشكيلات "آزوف" المسلحة الأوكرانية [الإرهابية المحظورة في روسيا]، مشيرا إلى أن هناك بعض المجموعات المسلحة الأوكرانية محاصرة في الوقت الراهن بالمنطقة المحيطة بمصنع "آزوفستال".وأردف المتحدث باسم الدفاع الروسية قوله: "بلغ مجموع الخسائر البشرية في صفوف المجموعات الأوكرانية أكثر من 4 آلاف شخص في ماريوبول فقط، ولذلك، فإن تصريحات زيلينسكي لوسائل الإعلام الغربية، بأن الخسائر التي لا يمكن تعويضها في صفوف القوات الأوكرانية خلال العملية [العسكرية الروسية] تتراوح بين 2500 و3000 شخص هي كذبة شائعة بالنسبة له".
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روسيا
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة بمعدات غربية في أوديسا
18:23 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 18:33 GMT 16.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية، محملة بشحنة معدات عسكرية غربية قرب مدينة أوديسا.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في منطقة أوديسا طائرة نقل عسكرية أوكرانية، كانت في طريقها لتسليم مجموعة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا".
وأضاف كوناشينكوف أن طائرتين مسيرتين أوكرانيتين دون طيار تم إسقاطهما أيضا فوق منطقتي لوزوفايا وفيسيلايا.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 23 ألف شخص، مضيفا أن الوزارة تمتلك بيانات عن الخسائر الحقيقية للجيش الأوكراني والحرس الوطني والمرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا، والتي يخشى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إبلاغ الشعب الأوكراني بها.
وأضاف: "تبلغ الخسائر التي لا يمكن تعويضها حتى الآن (في الجانب الأوكراني) 23367 شخصا".
وأوضح كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية طهرت بالكامل المنطقة الحضرية في ماريوبول من تشكيلات "آزوف" المسلحة الأوكرانية [الإرهابية المحظورة في روسيا]، مشيرا إلى أن هناك بعض المجموعات المسلحة الأوكرانية محاصرة في الوقت الراهن بالمنطقة المحيطة بمصنع "آزوفستال".
وأردف المتحدث باسم الدفاع الروسية قوله: "بلغ مجموع الخسائر البشرية في صفوف المجموعات الأوكرانية أكثر من 4 آلاف شخص في ماريوبول فقط، ولذلك، فإن تصريحات زيلينسكي لوسائل الإعلام الغربية، بأن الخسائر التي لا يمكن تعويضها في صفوف القوات الأوكرانية خلال العملية [العسكرية الروسية] تتراوح بين 2500 و3000 شخص هي كذبة شائعة بالنسبة له".