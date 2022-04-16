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تراجع طفيف في معدلات البطالة في مصر خلال 2021
تراجع طفيف في معدلات البطالة في مصر خلال 2021
تراجعت معدلات البطالة في مصر في عام 2021، بنسبة طفيفة، متأثرة في ذلك بتراجع الآثار الاقتصادية لوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليسجل معدل البطالة 7.4%. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T10:44+0000
2022-04-16T10:44+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بيانا قال فيه إن معدل البطالة بلغ 7.4 % في 2021، منخفضا بنسبة نصف بالمئة عن العام السابق 2020.يأتي ذلك بعدما شهد عام 2020 ارتفاعا ملحوظا في نسبة البطالة نتيجة إجراءات الإغلاق التي صاحب انتشار وباء (كوفيد-19)، قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ في عام 2021.في المقابل بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.170 مليون فرد (منهم 1.359 ذكور، و811 ألف إناث) بانخفاض قدره 89 ألف عاطل.وبلغت نسبة البطالة 2.7%، في عام 2021، مقابل 7.9% في 2020، وكانت البطالة بين الذكور 5.6%، فيما كانت بين الإناث 16%.وبلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 19.733 مليون، بنسبة 72.6%، وهي النسبة التي لم تتغير من العام السابق، فيما بلغ عدد أصحاب العمل 1.021 مليون بنسبة 3.8% من إجمالي المشتغلين، وبلغ عدد من يعملون لحسابهم الخاص 5.023 مليون، بنسبة 5.2 من إجمالي المشتغلين، فيما بلغ عدد من يعملون لدى الأسرة ولدى الغير بدون أجر 1.411 مليون مشتغل بنسبة 5.2%.وضم مجال الزراعة وصيد الأسماك النسبة الأكبر من المشتغلين، حيث بلغ 5.023 مليون، بنسبة 19.2% من إجمالي المشتغلين، فيما سجل مجال الصناعات التحويلية (الأخشاب، والورق، والمنسوجات، والملابس، والمعادن المصنعة)، أقل نسبة حيث بلغ عدد العاملين فيه 3.414 مليون بنسبة 12.8%.وتركزت نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة، حيث بلغت 15% من إجمالي قوة العمل، فيما بلغ معدل البطالة لدى نفس الفئة من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية 19.4%.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

تراجع طفيف في معدلات البطالة في مصر خلال 2021

10:44 GMT 16.04.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshبائع الصحون البلاستيكية على خلفية شارع مزيّن بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، القاهرة 1 يونيو/ حزيران 2016.
بائع الصحون البلاستيكية على خلفية شارع مزيّن بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، القاهرة 1 يونيو/ حزيران 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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تراجعت معدلات البطالة في مصر في عام 2021، بنسبة طفيفة، متأثرة في ذلك بتراجع الآثار الاقتصادية لوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليسجل معدل البطالة 7.4%.
القاهرة - سبوتنيك. وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بيانا قال فيه إن معدل البطالة بلغ 7.4 % في 2021، منخفضا بنسبة نصف بالمئة عن العام السابق 2020.
يأتي ذلك بعدما شهد عام 2020 ارتفاعا ملحوظا في نسبة البطالة نتيجة إجراءات الإغلاق التي صاحب انتشار وباء (كوفيد-19)، قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ في عام 2021.

وأضاف الجهاز المركزي إن إجمالي قوة العمل في مصر بلغ 29.358 مليون في عام 2021، (منهم 24.296 مليون ذكور، و5.062 مليون إناث) وذلك مقابل 28.458 مليون عام 2020 (23.684 منهم مليون فرد ذكور، 4.774 مليون فرد من الإناث) بنسبة زيادة 3.2% عن عام 2020.

في المقابل بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.170 مليون فرد (منهم 1.359 ذكور، و811 ألف إناث) بانخفاض قدره 89 ألف عاطل.
وبلغت نسبة البطالة 2.7%، في عام 2021، مقابل 7.9% في 2020، وكانت البطالة بين الذكور 5.6%، فيما كانت بين الإناث 16%.
وبلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 19.733 مليون، بنسبة 72.6%، وهي النسبة التي لم تتغير من العام السابق، فيما بلغ عدد أصحاب العمل 1.021 مليون بنسبة 3.8% من إجمالي المشتغلين، وبلغ عدد من يعملون لحسابهم الخاص 5.023 مليون، بنسبة 5.2 من إجمالي المشتغلين، فيما بلغ عدد من يعملون لدى الأسرة ولدى الغير بدون أجر 1.411 مليون مشتغل بنسبة 5.2%.
وضم مجال الزراعة وصيد الأسماك النسبة الأكبر من المشتغلين، حيث بلغ 5.023 مليون، بنسبة 19.2% من إجمالي المشتغلين، فيما سجل مجال الصناعات التحويلية (الأخشاب، والورق، والمنسوجات، والملابس، والمعادن المصنعة)، أقل نسبة حيث بلغ عدد العاملين فيه 3.414 مليون بنسبة 12.8%.
وتركزت نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة، حيث بلغت 15% من إجمالي قوة العمل، فيما بلغ معدل البطالة لدى نفس الفئة من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية 19.4%.
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