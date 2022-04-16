https://arabic.sputniknews.com/20220416/تقنية-لإنتاج-لقاحات-كورونا-تساعد-في-علاج-النوبات-القلبية--1061257445.html
تقنية لإنتاج لقاحات كورونا تساعد في علاج النوبات القلبية
تقنية لإنتاج لقاحات كورونا تساعد في علاج النوبات القلبية
توصل علماء بريطانيون إلى إمكانية علاج النوبات القلبية من خلال الاستفادة من تقنية مستخدمة في صناعة لقاحات كوفيد-19. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T11:43+0000
2022-04-16T11:43+0000
2022-04-16T11:43+0000
مجتمع
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وقال موقع "بزنس ستاندارد" إن باحثين في مستشفى كينغز كوليدج لندن أجروا دراساتهم لتقنية تكييف التتبع الجيني المستخدم في صنع لقاحات كورونا، للمساعدة في تجديد قلوب من أصيبوا في سكتات القلبية.وأوضح جياكا إنه وفريقه يستخدمون نفس التكنولوجيا مثل لقاحي "فايزر" و"موديرنا" لحقن جزيئات حمض النووي الريبي في القلب، والوصول إلى خلايا القلب الباقية لتحفيزها على التكاثره، ليمكن بذلك أن تحل الخلايا الجديدة محل الميتة، وتتكون لدى المريض أنسجة عضلية جديدة.ويعمل الفريق البحثي كذلك على مساعدة القلوب على التجدد من أجل علاج يوقف موت الخلايا أثناء النوبة القلبية، حيث أكد جياكا نجاح محاولات تجديد قلوب الخنازير التالفة حتى الآن، في انتظار إجراء الاختبارات على البشر في العامين المقبلين.يشار إلى أن السكتات القلبية تقتل ما يصل إلى 100 خلية في هذا العضو الحيوي، وتكمن خطورة الأمر في أن القلب لا يمكنه شفاء نفسه، مما يترك العديد من ضحايا السكتة القلبية بآثار خطيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
تقنية لإنتاج لقاحات كورونا تساعد في علاج النوبات القلبية
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توصل علماء بريطانيون إلى إمكانية علاج النوبات القلبية من خلال الاستفادة من تقنية مستخدمة في صناعة لقاحات كوفيد-19.
وقال موقع "بزنس ستاندارد"
إن باحثين في مستشفى كينغز كوليدج لندن أجروا دراساتهم لتقنية تكييف التتبع الجيني المستخدم في صنع لقاحات كورونا، للمساعدة في تجديد قلوب من أصيبوا في سكتات القلبية.
من جانبه قال البروفيسور ماورو جياكا، المسؤول عن الدراسة، قوله: "للبشر جميعا عدد محدد من الخلايا العضلية في قلبنا وهي بالضبط نفس الخلايا التي سنموت بها، لكن القلب لا يستطيع إصلاح نفسه بعد النوبات القلبية، هدفنا إيجاد علاج يمكنه تحفيز الخلايا الباقية للتكاثر".
وأوضح جياكا إنه وفريقه يستخدمون نفس التكنولوجيا مثل لقاحي "فايزر" و"موديرنا" لحقن جزيئات حمض النووي الريبي في القلب، والوصول إلى خلايا القلب الباقية لتحفيزها على التكاثره، ليمكن بذلك أن تحل الخلايا الجديدة محل الميتة، وتتكون لدى المريض أنسجة عضلية جديدة.
ويعمل الفريق البحثي كذلك على مساعدة القلوب على التجدد من أجل علاج يوقف موت الخلايا أثناء النوبة القلبية، حيث أكد جياكا نجاح محاولات تجديد قلوب الخنازير التالفة حتى الآن، في انتظار إجراء الاختبارات على البشر في العامين المقبلين.
يشار إلى أن السكتات القلبية تقتل ما يصل إلى 100 خلية في هذا العضو الحيوي، وتكمن خطورة الأمر في أن القلب لا يمكنه شفاء نفسه، مما يترك العديد من ضحايا السكتة القلبية بآثار خطيرة.