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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220416/زوجة-نائب-أوكراني-مختطف-من-سلطات-كييف-تطالب-بريطانيا-التدخل-لإطلاق-سراحه-في-عملية-تبادل-لأسرى-الحرب-1061259847.html
زوجة نائب أوكراني مختطف من سلطات كييف تطالب بريطانيا التدخل لإطلاق سراحه في عملية تبادل لأسرى الحرب
زوجة نائب أوكراني مختطف من سلطات كييف تطالب بريطانيا التدخل لإطلاق سراحه في عملية تبادل لأسرى الحرب
وجهت زوجة النائب الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، المختطف من قبل سلطات كييف طلبا إلى لندن لإبدال زوجها بأسرى بريطانيين لدى القوات الروسية في مدينة ماريوبول. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:33+0000
2022-04-16T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ونشرت زوجة النائب الأوكراني ميدفيدشوك مقطع مصور قالت فيه "أناشد أسرة وأصدقاء أيدن إيسلين وشون بينر وناثان وشانون وود وإيفان بينر أن تطالبوا من رئيس حكومتكم، بوريس جونسون، التأثير على القيادة الأوكرانية للإفراج عنهما من خلال مبادلتهما بسياسي معارض أوكراني تحتجزه سلطات كييف - زوجي فيكتور ميدفيدتشوك ".ونشرت مارشينكو رسالة بفيديو توجهت فيه إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طالبت بالإفراج عن زوجها، كما طلبت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المساعدة بإطلاق سراح زوجها.وأعلن جهاز أمن الدولة الأوكراني، الثلاثاء الماضي، اعتقال النائب الأوكراني وزعيم حزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني، فيكتور ميدفيدشوك، الذي حكم عليه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بالإقامة الجبرية.واتهم ميدفيدتشوك بالخيانة العظمى في أوكرانيا وذلك بسبب أرائه السياسية المناهضة لنظام كييف وانتقاده لمواقف الرئيس والحكومة الأوكرانية تجاه الدول المجاورة ومنها روسيا.
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زوجة نائب أوكراني مختطف من سلطات كييف تطالب بريطانيا التدخل لإطلاق سراحه في عملية تبادل لأسرى الحرب

12:33 GMT 16.04.2022
© Sputnik . Stringerالبرلمان الأوكراني "رادا"
البرلمان الأوكراني رادا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© Sputnik . Stringer
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وجهت زوجة النائب الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، المختطف من قبل سلطات كييف طلبا إلى لندن لإبدال زوجها بأسرى بريطانيين لدى القوات الروسية في مدينة ماريوبول.
ونشرت زوجة النائب الأوكراني ميدفيدشوك مقطع مصور قالت فيه "أناشد أسرة وأصدقاء أيدن إيسلين وشون بينر وناثان وشانون وود وإيفان بينر أن تطالبوا من رئيس حكومتكم، بوريس جونسون، التأثير على القيادة الأوكرانية للإفراج عنهما من خلال مبادلتهما بسياسي معارض أوكراني تحتجزه سلطات كييف - زوجي فيكتور ميدفيدتشوك ".
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الذهاب إلى بنك الصوراللنائب الأوكراني وزعيم حزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك
اللنائب الأوكراني وزعيم حزب منبر المعارضة - من أجل الحياة الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
اللنائب الأوكراني وزعيم حزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
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ونشرت مارشينكو رسالة بفيديو توجهت فيه إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طالبت بالإفراج عن زوجها، كما طلبت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المساعدة بإطلاق سراح زوجها.
وأعلن جهاز أمن الدولة الأوكراني، الثلاثاء الماضي، اعتقال النائب الأوكراني وزعيم حزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني، فيكتور ميدفيدشوك، الذي حكم عليه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بالإقامة الجبرية.
واتهم ميدفيدتشوك بالخيانة العظمى في أوكرانيا وذلك بسبب أرائه السياسية المناهضة لنظام كييف وانتقاده لمواقف الرئيس والحكومة الأوكرانية تجاه الدول المجاورة ومنها روسيا.
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Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ52 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:20 GMT
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