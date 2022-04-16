https://arabic.sputniknews.com/20220416/زوجة-نائب-أوكراني-مختطف-من-سلطات-كييف-تطالب-بريطانيا-التدخل-لإطلاق-سراحه-في-عملية-تبادل-لأسرى-الحرب-1061259847.html
زوجة نائب أوكراني مختطف من سلطات كييف تطالب بريطانيا التدخل لإطلاق سراحه في عملية تبادل لأسرى الحرب
زوجة نائب أوكراني مختطف من سلطات كييف تطالب بريطانيا التدخل لإطلاق سراحه في عملية تبادل لأسرى الحرب
وجهت زوجة النائب الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، المختطف من قبل سلطات كييف طلبا إلى لندن لإبدال زوجها بأسرى بريطانيين لدى القوات الروسية في مدينة ماريوبول. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:33+0000
2022-04-16T12:33+0000
2022-04-16T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ونشرت زوجة النائب الأوكراني ميدفيدشوك مقطع مصور قالت فيه "أناشد أسرة وأصدقاء أيدن إيسلين وشون بينر وناثان وشانون وود وإيفان بينر أن تطالبوا من رئيس حكومتكم، بوريس جونسون، التأثير على القيادة الأوكرانية للإفراج عنهما من خلال مبادلتهما بسياسي معارض أوكراني تحتجزه سلطات كييف - زوجي فيكتور ميدفيدتشوك ".ونشرت مارشينكو رسالة بفيديو توجهت فيه إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طالبت بالإفراج عن زوجها، كما طلبت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المساعدة بإطلاق سراح زوجها.وأعلن جهاز أمن الدولة الأوكراني، الثلاثاء الماضي، اعتقال النائب الأوكراني وزعيم حزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني، فيكتور ميدفيدشوك، الذي حكم عليه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بالإقامة الجبرية.واتهم ميدفيدتشوك بالخيانة العظمى في أوكرانيا وذلك بسبب أرائه السياسية المناهضة لنظام كييف وانتقاده لمواقف الرئيس والحكومة الأوكرانية تجاه الدول المجاورة ومنها روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
زوجة نائب أوكراني مختطف من سلطات كييف تطالب بريطانيا التدخل لإطلاق سراحه في عملية تبادل لأسرى الحرب
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وجهت زوجة النائب الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، المختطف من قبل سلطات كييف طلبا إلى لندن لإبدال زوجها بأسرى بريطانيين لدى القوات الروسية في مدينة ماريوبول.
ونشرت زوجة النائب الأوكراني ميدفيدشوك مقطع مصور قالت فيه "أناشد أسرة وأصدقاء أيدن إيسلين وشون بينر وناثان وشانون وود وإيفان بينر أن تطالبوا من رئيس حكومتكم، بوريس جونسون، التأثير على القيادة الأوكرانية للإفراج عنهما من خلال مبادلتهما بسياسي معارض أوكراني تحتجزه سلطات كييف - زوجي فيكتور ميدفيدتشوك ".
ونشرت مارشينكو رسالة بفيديو توجهت فيه إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طالبت بالإفراج عن زوجها، كما طلبت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المساعدة بإطلاق سراح زوجها.
وأعلن جهاز أمن الدولة الأوكراني، الثلاثاء الماضي، اعتقال النائب الأوكراني وزعيم حزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني، فيكتور ميدفيدشوك، الذي حكم عليه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بالإقامة الجبرية.
واتهم ميدفيدتشوك بالخيانة العظمى في أوكرانيا وذلك بسبب أرائه السياسية المناهضة لنظام كييف وانتقاده لمواقف الرئيس والحكومة الأوكرانية تجاه الدول المجاورة ومنها روسيا.