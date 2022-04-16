https://arabic.sputniknews.com/20220416/عودة-رواد-فضاء-صينيين-بعد-إكمال-مهمة-استغرقت-6-أشهر-لمحطة-الفضاء-1061254870.html
عودة رواد فضاء صينيين بعد إكمال مهمة استغرقت 6 أشهر لمحطة الفضاء
عودة رواد فضاء صينيين بعد إكمال مهمة استغرقت 6 أشهر لمحطة الفضاء
عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين من سفينة الفضاء المأهولة شنتشو -13 إلى الأرض بعد أن أكملوا مهمتهم التي استغرقت 6 أشهر في محطة الفضاء وعادوا إلى الأرض بأمان اليوم... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T10:21+0000
2022-04-16T10:21+0000
2022-04-16T10:21+0000
العالم
الصين
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ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن وكالة الفضاء الصينية المأهولة قولها إن المهمة تشير إلى أن الصين أكملت التحقق من التقنيات الرئيسية لمحطتها الفضائية، كما سجلت رقما قياسيا لمدة رواد الفضاء الصينيين في المدار.حطت كبسولة العودة شنتشو -13، التي تحمل رواد الفضاء تشاي تشي غانغ ووانغ يابينغ ويا غوانغفو، في موقع هبوط دونغفنغ في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين في الساعة 9:56 صباحا (بتوقيت بكين).وأعلنت وكالة الفضاء المأهولة بالصين أن "المهمة المأهولة شنتشو -13 كانت ناجحة تماما".انفصلت كبسولة العودة عن الكبسولة التي تدور حول سفينة الفضاء في الساعة 9:06 صباحا تحت قيادة مركز بكين للتحكم في الفضاء الجوي. تم إشعال محرك الكبح الخاص بكبسولة الإرجاع في الساعة 9:30 صباحًا ، وتبع ذلك فصل الكبسولة العائدة عن الكبسولة الدافعة.
https://arabic.sputniknews.com/20210508/وكالة-الفضاء-الروسية-تحسم-الجدل-حول-مكان-وموعد-سقوط-الصاروخ-الصيني-صور--1048913477.html
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العالم, الصين
عودة رواد فضاء صينيين بعد إكمال مهمة استغرقت 6 أشهر لمحطة الفضاء
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عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين من سفينة الفضاء المأهولة شنتشو -13 إلى الأرض بعد أن أكملوا مهمتهم التي استغرقت 6 أشهر في محطة الفضاء وعادوا إلى الأرض بأمان اليوم السبت.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن وكالة الفضاء الصينية المأهولة قولها إن المهمة تشير إلى أن الصين أكملت التحقق من التقنيات الرئيسية لمحطتها الفضائية، كما سجلت رقما قياسيا لمدة رواد الفضاء الصينيين في المدار.
حطت كبسولة العودة شنتشو -13، التي تحمل رواد الفضاء تشاي تشي غانغ ووانغ يابينغ ويا غوانغفو، في موقع هبوط دونغفنغ في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين في الساعة 9:56 صباحا (بتوقيت بكين).
وأعلنت وكالة الفضاء المأهولة بالصين أن "المهمة المأهولة شنتشو -13 كانت ناجحة تماما".
انفصلت كبسولة العودة عن الكبسولة التي تدور حول سفينة الفضاء في الساعة 9:06 صباحا تحت قيادة مركز بكين للتحكم في الفضاء الجوي. تم إشعال محرك الكبح الخاص بكبسولة الإرجاع في الساعة 9:30 صباحًا ، وتبع ذلك فصل الكبسولة العائدة عن الكبسولة الدافعة.