فيديو لولي العهد السعودي خلال حفل تخرجه في الجامعة يثير تفاعلا واسعا
أثار مقطع فيديو قديم لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال حفل تخرجه بحضور أبيه الملك سلمان، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل بالمملكة.
وفي الفيديو المتداول والذي قيل أنه يعود لعام 2007، يقول محمد بن سلمان: "إنه لشرف عظيم أن أتقدم نيابة عن زملائي في هذه الجامعة العريقة، إن حفلنا هذا تتويج لسنوات من الجد والكفاح والبذل والعطاء في طلب العلم، فبالعلم تبنى الأمم وبالعلم تزدهر المجتمعات.".
#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان.. فخرنا.. عزنا.. سعادتنا.. هيبتنا.. وصمام أمان بلادنا. pic.twitter.com/JqItZUPtdO— عبدالله آل هتيلة (@ahatayla2020) April 16, 2022
وأضاف "كم هو جميل يا سيدي (الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حينها) أن نحتفل اليوم بتكريم العلم وأهله ممثلا في تلك السواعد الفتية من أبناء وطننا الغالي التي حرصت على الاستفادة القصوى مما أتيح لها من علوم نافعة لتسعى لازدهار الوطن وعلو شأنه.".
🇸🇦 قول ورؤية وفعل بعزم وحكمة 🇸🇦— محمد ال جابر (@mohdsalj) April 16, 2022
سمو سيدي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان
في حفل الخريجين عام 2007م :"عقولنا ستنير الطريق، وعزيمتنا ستحقق المستحيل، وإرادتنا ستأتي بما هو جميل، فنحن نصف الحاضر وكل المستقبل".
🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/YI7JYMdU1e
وتابع "سيدي إن هؤلاء الخريجين هم ثروة حقيقية للوطن تحافظ على مكتسباته وترعى مصالحه وقد سلكوا بعون الله تعالى طريق الخير والعطاء والبذل والنماء فهم سند الوطن وحماته في زمان كثرت فيه المتغيرات".
قائد الرؤية المباركة سمو سيّدي ولي العهد صاحب السمو الملكي— فـــهد اللـّـهيبي 🇸🇦 (@AllehibiF) April 15, 2022
الامير #محمد_بن_سلمان في حفل الخريجين عام 2007 ( عقولنا ستنير الطريق، وعزيمتنا ستحقق المستحيل، وإرادتنا ستأتي بما هو جميل، فنحن نصف الحاضر وكل المستقبل )
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حفظه الله ورعاه وسدّد على الخير خُطاه
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وأتم قائلا "نعاهد الله ثم نعاهدكم على خدمة ديننا وازدهار ورفعة وطننا والولاء والطاعة لمليكنا وولي أمرنا في كل زمان ومكان وتحت أي ظرف كان..".
وقد انتشر الفيديو بشكل واسع النطاق على مواقع التواصل في السعودية، حيث عبر السعوديون عن حبهم ودعمهم لولي العهد، مفتخرين بما أنجزه وحققه في الممكلة في الفترة الأخيرة.