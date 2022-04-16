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https://arabic.sputniknews.com/20220416/فيديو-لولي-العهد-السعودي-خلال-حفل-تخرجه-في-الجامعة-يثير-تفاعلا-واسعا-1061250193.html
فيديو لولي العهد السعودي خلال حفل تخرجه في الجامعة يثير تفاعلا واسعا
فيديو لولي العهد السعودي خلال حفل تخرجه في الجامعة يثير تفاعلا واسعا
أثار مقطع فيديو قديم لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال حفل تخرجه بحضور أبيه الملك سلمان، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل بالمملكة. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T07:25+0000
2022-04-16T07:25+0000
السعودية
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ولي العهد محمد بن سلمان
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وفي الفيديو المتداول والذي قيل أنه يعود لعام 2007، يقول محمد بن سلمان: "إنه لشرف عظيم أن أتقدم نيابة عن زملائي في هذه الجامعة العريقة، إن حفلنا هذا تتويج لسنوات من الجد والكفاح والبذل والعطاء في طلب العلم، فبالعلم تبنى الأمم وبالعلم تزدهر المجتمعات.".وأضاف "كم هو جميل يا سيدي (الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حينها) أن نحتفل اليوم بتكريم العلم وأهله ممثلا في تلك السواعد الفتية من أبناء وطننا الغالي التي حرصت على الاستفادة القصوى مما أتيح لها من علوم نافعة لتسعى لازدهار الوطن وعلو شأنه.".وتابع "سيدي إن هؤلاء الخريجين هم ثروة حقيقية للوطن تحافظ على مكتسباته وترعى مصالحه وقد سلكوا بعون الله تعالى طريق الخير والعطاء والبذل والنماء فهم سند الوطن وحماته في زمان كثرت فيه المتغيرات".وأتم قائلا "نعاهد الله ثم نعاهدكم على خدمة ديننا وازدهار ورفعة وطننا والولاء والطاعة لمليكنا وولي أمرنا في كل زمان ومكان وتحت أي ظرف كان..".وقد انتشر الفيديو بشكل واسع النطاق على مواقع التواصل في السعودية، حيث عبر السعوديون عن حبهم ودعمهم لولي العهد، مفتخرين بما أنجزه وحققه في الممكلة في الفترة الأخيرة.
السعودية
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي

فيديو لولي العهد السعودي خلال حفل تخرجه في الجامعة يثير تفاعلا واسعا

07:25 GMT 16.04.2022
© REUTERS / ANDREJ ISAKOVICولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / ANDREJ ISAKOVIC
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أثار مقطع فيديو قديم لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال حفل تخرجه بحضور أبيه الملك سلمان، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل بالمملكة.
وفي الفيديو المتداول والذي قيل أنه يعود لعام 2007، يقول محمد بن سلمان: "إنه لشرف عظيم أن أتقدم نيابة عن زملائي في هذه الجامعة العريقة، إن حفلنا هذا تتويج لسنوات من الجد والكفاح والبذل والعطاء في طلب العلم، فبالعلم تبنى الأمم وبالعلم تزدهر المجتمعات.".
وأضاف "كم هو جميل يا سيدي (الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حينها) أن نحتفل اليوم بتكريم العلم وأهله ممثلا في تلك السواعد الفتية من أبناء وطننا الغالي التي حرصت على الاستفادة القصوى مما أتيح لها من علوم نافعة لتسعى لازدهار الوطن وعلو شأنه.".
وتابع "سيدي إن هؤلاء الخريجين هم ثروة حقيقية للوطن تحافظ على مكتسباته وترعى مصالحه وقد سلكوا بعون الله تعالى طريق الخير والعطاء والبذل والنماء فهم سند الوطن وحماته في زمان كثرت فيه المتغيرات".
وأتم قائلا "نعاهد الله ثم نعاهدكم على خدمة ديننا وازدهار ورفعة وطننا والولاء والطاعة لمليكنا وولي أمرنا في كل زمان ومكان وتحت أي ظرف كان..".
وقد انتشر الفيديو بشكل واسع النطاق على مواقع التواصل في السعودية، حيث عبر السعوديون عن حبهم ودعمهم لولي العهد، مفتخرين بما أنجزه وحققه في الممكلة في الفترة الأخيرة.
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