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https://arabic.sputniknews.com/20220416/قادة-الكتائب-المسلحة-في-مصراتة-الصراع-بين-الدبيبة-وباشاغا-سيبقى-سياسي-1061248897.html
قادة الكتائب المسلحة في مصراتة: الصراع بين الدبيبة وباشاغا سيبقى سياسيا
قادة الكتائب المسلحة في مصراتة: الصراع بين الدبيبة وباشاغا سيبقى سياسيا
قال أبرز قادة التشكيلات المسلحة بمدينة مصراتة، اليوم السبت، في بيان، إنهم اتفقوا مع طرفي الصراع السياسي على الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة وفتحي باشاغا على... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T04:49+0000
2022-04-16T05:03+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأضافت الفصائل أنها تحمل الطرفين (الدبيبة وباشاغا) المسؤولية الكاملة تجاه أي دم يسال في هذا الوطن، كما حملوا بعثة الأمم المتحدة بالمسؤولية في حال حدوث أي صدامات بين الطرفين.كان قادة الكتائب اجتمعوا مع الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بمدينة مصراتة، وفتحي باشاغا رئيس الحكومة المنتخبة، وبعد استماتة الأخير حول عملية التسليم والاستلام أبدى العديد من النشطاء مخاوفهم من التوجهة للصراع المسلح، وذلك بعد انتشار الآليات المسلحة فجر اليوم السبت، في أغلب شوارع ومناطق العاصمة طرابلس.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/ليبيا-أرتال-مسلحة-بالأسلحة-الثقيلة-والمتوسطة-تدخل-طرابلس-من-غربها-وجنوبها-1061247733.html
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أخبار ليبيا اليوم

قادة الكتائب المسلحة في مصراتة: الصراع بين الدبيبة وباشاغا سيبقى سياسيا

04:49 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 05:03 GMT 16.04.2022)
© Photoفتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
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قال أبرز قادة التشكيلات المسلحة بمدينة مصراتة، اليوم السبت، في بيان، إنهم اتفقوا مع طرفي الصراع السياسي على الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة وفتحي باشاغا على أن يبقى الصراع سياسيا.
وأضافت الفصائل أنها تحمل الطرفين (الدبيبة وباشاغا) المسؤولية الكاملة تجاه أي دم يسال في هذا الوطن، كما حملوا بعثة الأمم المتحدة بالمسؤولية في حال حدوث أي صدامات بين الطرفين.
صورة أرشيفية.. القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية (بقيادة فايز السراج)، طرابلس، ليبيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
ليبيا.. أرتال مسلحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة تدخل طرابلس من غربها وجنوبها
00:37 GMT
كان قادة الكتائب اجتمعوا مع الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بمدينة مصراتة، وفتحي باشاغا رئيس الحكومة المنتخبة، وبعد استماتة الأخير حول عملية التسليم والاستلام أبدى العديد من النشطاء مخاوفهم من التوجهة للصراع المسلح، وذلك بعد انتشار الآليات المسلحة فجر اليوم السبت، في أغلب شوارع ومناطق العاصمة طرابلس.
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