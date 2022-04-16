https://arabic.sputniknews.com/20220416/لوكاشينكو-عمل-الدبلوماسيين-الغربيين-في-بيلاروسيا-يشبه-الفاشية-1061257766.html
لوكاشينكو: عمل الدبلوماسيين الغربيين في بيلاروسيا "يشبه الفاشية"
لوكاشينكو: عمل الدبلوماسيين الغربيين في بيلاروسيا "يشبه الفاشية"
شبه الرئيس البيلاروسي، أليكسندر لوكاشينكو، عمل الدبلوماسيين الغربيين في بلاده بأفعال "الفاشية"، مؤكدا أنه سيخبر مواطنيه بأفعالهم السرية يوما ما. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T11:47+0000
2022-04-16T11:47+0000
2022-04-16T11:47+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إن عمل الدبلوماسيين الغربيين في بيلاروسيا، والذي نتج عنه عقوبات، بالإضافة إلى أمور أخرى، "يشبه بالفعل الفاشية".وتابع لوكاشينكو موضحا: "هؤلاء ليسوا حتى نازيين بعد الآن، هذا بالفعل أقرب إلى الفاشية، إن ذلك يتجسد بأفعالهم هنا في بيلاروسيا، والتي تظهر على شكل هذه العقوبات والضغط على بيلاروسيا".وأكد الرئيس البيلاروسي في تصريحاته التي أدلى بها خلال زيارته لمجمع "خاتين" التذكاري، اليوم السبت، والتي نقلتها "سبوتنيك بيلاروسيا"، أنه سيخبر المجتمع البيلاروسي يوما ما عن الأنشطة السرية للدبلوماسيين الغربيين في بيلاروسيا.
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو: عمل الدبلوماسيين الغربيين في بيلاروسيا "يشبه الفاشية"
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شبه الرئيس البيلاروسي، أليكسندر لوكاشينكو، عمل الدبلوماسيين الغربيين في بلاده بأفعال "الفاشية"، مؤكدا أنه سيخبر مواطنيه بأفعالهم السرية يوما ما.
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إن عمل الدبلوماسيين الغربيين في بيلاروسيا، والذي نتج عنه عقوبات، بالإضافة إلى أمور أخرى، "يشبه بالفعل الفاشية".
وأضاف الرئيس البيلاروسي: "سأفعل ذلك يوما ما. سنلخص كل ما تم توثيقه ونخبركم بما يفعلونه هنا (في بيلاروسيا). ستشعرون بالرعب".
وتابع لوكاشينكو موضحا: "هؤلاء ليسوا حتى نازيين بعد الآن، هذا بالفعل أقرب إلى الفاشية، إن ذلك يتجسد بأفعالهم هنا في بيلاروسيا، والتي تظهر على شكل هذه العقوبات والضغط على بيلاروسيا".
وأكد الرئيس البيلاروسي في تصريحاته التي أدلى بها خلال زيارته لمجمع "خاتين" التذكاري، اليوم السبت، والتي نقلتها "سبوتنيك بيلاروسيا"
، أنه سيخبر المجتمع البيلاروسي يوما ما عن الأنشطة السرية للدبلوماسيين الغربيين في بيلاروسيا.