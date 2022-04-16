https://arabic.sputniknews.com/20220416/مواطنون-أمريكيون-زيلينسكي-مريض-وبحاجة-لمصحة-عقلية-1061263517.html
مواطنون أمريكيون: زيلينسكي مريض وبحاجة لمصحة عقلية
مواطنون أمريكيون: زيلينسكي مريض وبحاجة لمصحة عقلية
ساهمت تصريحات ومطالبات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للإدارة الأمريكية والغرب بشأن لجم روسيا انتقدات واسعة لدى المواطنين الأمريكيين. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T13:49+0000
2022-04-16T13:49+0000
2022-04-16T13:49+0000
العالم
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وجاءت تعليقات الأمريكيين السلبية بشأم مطالب زيلينسكي مؤخرا بعد أن طالب ودعا الرئيس الأوكراني دول العالم والولايات المتحدة الأمريكية إلى القلق بإمكانية روسيا استخدام الأسلحة النووية ضدهم.وقال أحد الأمريكيين تعليقا على الرئيس الأوكراني إنه "بات بحاجة لمعالجة نفسية وعقلية جراء هذه التصريحات غير المسؤولة".وكتب مواطن أمريكي يدعى إنريكي فيلا: "من فضلك ضعوا هذا المجرم النفسي في السجن".كما علق قراء آخرون بأنهم سئموا من سلوك زيلينسكي المتهور والذي باتت مطالبه كثيرة. في السياق نفسه قال بول ويتاكر: "لقد سئمت منه لا أشعر بأنني مضطر لإنقاذه من مأزق".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مواطنون أمريكيون: زيلينسكي مريض وبحاجة لمصحة عقلية
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ساهمت تصريحات ومطالبات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للإدارة الأمريكية والغرب بشأن لجم روسيا انتقدات واسعة لدى المواطنين الأمريكيين.
وجاءت تعليقات الأمريكيين السلبية بشأم مطالب زيلينسكي مؤخرا بعد أن طالب ودعا الرئيس الأوكراني دول العالم والولايات المتحدة الأمريكية إلى القلق بإمكانية روسيا استخدام الأسلحة النووية ضدهم.
وقال أحد الأمريكيين تعليقا
على الرئيس الأوكراني إنه "بات بحاجة لمعالجة نفسية وعقلية جراء هذه التصريحات غير المسؤولة".
وكتب مواطن أمريكي يدعى إنريكي فيلا: "من فضلك ضعوا هذا المجرم النفسي في السجن".
كما علق قراء آخرون بأنهم سئموا من سلوك زيلينسكي المتهور والذي باتت مطالبه كثيرة.
في السياق نفسه قال بول ويتاكر: "لقد سئمت منه لا أشعر بأنني مضطر لإنقاذه من مأزق".