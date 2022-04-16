https://arabic.sputniknews.com/20220416/هنية-يطالب-بوقف-التصعيد-الإسرائيلي-في-القدس-والضفة-الغربية-لتهدئة-الأوضاع-1061247611.html
هنية يطالب بوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية لتهدئة الأوضاع
هنية يطالب بوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية لتهدئة الأوضاع
طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يوم الجمعة، بوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية لتهدئة الأوضاع وعدم اتساع دائرة التوتر. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T00:27+0000
2022-04-16T00:27+0000
2022-04-16T00:27+0000
حركة حماس
المسجد الأقصي
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وقال بيان صادر عن الحركة إن هنية تلقى اتصالا هاتفيا من مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، بهدف تهدئة الأوضاع وتحديدا في المسجد الأقصى شرق القدس.وأكد هنية خلال الاتصال ضرورة إلزام الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية بأربع نقاط أساسية أولها السماح للمصلين والمعتكفين بالوصول إلى المسجد الأقصى بحرية تامة وعدم الاعتداء عليهم داخل المسجد، والإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم فجر هذا اليوم وقبله.وشدد هنية على ضرورة وضع حد نهائي لقضية "ذبح القرابين" داخل المسجد الأقصى، ووقف عمليات القتل في مدينة جنين ومخيمها ومختلف أنحاء الضفة الغربية، محذرا من أن مواصلة إسرائيل سياساتها سيتواصل مواجهتها.هذا ويشهد المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس الشرقية حالة من الهدوء الحذر عقب المواجهات العنيفة التي اندلعت في ساعات الصباح الأولى من أمس الجمعة، وذلك عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وقمع المصلين داخل المسجد القبلي.وانسحبت قوات الأمن الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى بعد اعتقالها نحو 400 شاب فلسطيني واقتادتهم لعدد من مراكز الشرطة في المدينة، وأعادت فتح الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى أمام آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا من كافة الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.وقال الناطق باسم الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، لمراسل وكالة "سبوتنيك" إنه "رغم المواجهات والاعتداء عليهم وعرقلة الاحتلال للمصلين 60 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى".
https://arabic.sputniknews.com/20220414/التعبئة-العامة-والحشد-هل-تمنع-الفصائل-الفلسطينية-اقتحام-الأقصى-وتكرار-سيناريو-2021-1061208952.html
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حركة حماس, المسجد الأقصي
هنية يطالب بوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية لتهدئة الأوضاع
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طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يوم الجمعة، بوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية لتهدئة الأوضاع وعدم اتساع دائرة التوتر.
وقال بيان صادر عن الحركة إن هنية تلقى اتصالا هاتفيا من مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط
تور وينيسلاند، بهدف تهدئة الأوضاع وتحديدا في المسجد الأقصى شرق القدس.
وأكد هنية خلال الاتصال ضرورة إلزام الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية بأربع نقاط أساسية أولها السماح للمصلين والمعتكفين بالوصول إلى المسجد الأقصى بحرية تامة وعدم الاعتداء عليهم داخل المسجد، والإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم فجر هذا اليوم وقبله.
وشدد هنية على ضرورة وضع حد نهائي لقضية "ذبح القرابين" داخل المسجد الأقصى، ووقف عمليات القتل في مدينة جنين ومخيمها ومختلف أنحاء الضفة الغربية، محذرا من أن مواصلة إسرائيل سياساتها سيتواصل مواجهتها.
هذا ويشهد المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس الشرقية حالة من الهدوء الحذر عقب المواجهات العنيفة التي اندلعت في ساعات الصباح الأولى من أمس الجمعة، وذلك عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وقمع المصلين داخل المسجد القبلي.
وانسحبت قوات الأمن الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى بعد اعتقالها نحو 400 شاب فلسطيني واقتادتهم لعدد من مراكز الشرطة في المدينة، وأعادت فتح الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى أمام آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا من كافة الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.
وقال الناطق باسم الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، لمراسل وكالة "سبوتنيك" إنه "رغم المواجهات والاعتداء عليهم وعرقلة الاحتلال للمصلين 60 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى".