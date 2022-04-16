https://arabic.sputniknews.com/20220416/واشنطن-تطلق-الأكاذيب-ضد-روسيا-لتخفي-حقيقة-برنامجها-البيولوجي--في-أوكرانيا--1061259110.html
واشنطن تطلق الأكاذيب ضد روسيا لتخفي حقيقة برنامجها البيولوجي في أوكرانيا
واشنطن تطلق الأكاذيب ضد روسيا لتخفي حقيقة برنامجها البيولوجي في أوكرانيا
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "إن واشنطن قادت حملة دعائية زعمت فيها أن روسيا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا، بدلا من تفسير حقيقة وجود مختبراتها... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:17+0000
2022-04-16T12:17+0000
2022-04-16T12:17+0000
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واشنطن تطلق الأكاذيب ضد روسيا لتخفي حقيقة برنامجها البيولوجي في أوكرانيا
واشنطن تطلق الأكاذيب ضد روسيا لتخفي حقيقة برنامجها البيولوجي في أوكرانيا
يقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
واشنطن تطلق الأكاذيب ضد روسيا لتخفي حقيقة برنامجها البيولوجي في أوكرانيا
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "إن واشنطن قادت حملة دعائية زعمت فيها أن روسيا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا، بدلا من تفسير حقيقة وجود مختبراتها البيولوجية هناك، كما أنها لا تظهر استعدادها في مشاركة أي معلومات جوهرية حول برنامجها البيولوجي العسكري في أوكرانيا مع الجمهور".
يقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" بكل تأكيد تستخدم الولايات المتحدة الهجوم كخير وسيلة للدفاع، من أجل وضع العراقيل أمام التقدم الذي تحرزه القوات الروسية في تحرير أوكرانيا من النازيين الجدد، وعودة الأمن والاستقرار لجمهوريات الدونباس والدفاع عن السكان المدنيين هناك".
وأشار حوالة إلى أن هدف التصرفات الأمريكية أيضا، إبعاد انتباه الرأي العام عن موضوع المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، وكذلك تصدير المشاكل الداخلية للخارج، وتحميل روسيا الاتحادية مسؤولية غلاء الأسعار والتضخم القوي في البلاد، وربط كل المشاكل الأمريكية بالموضوع الأوكراني".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..