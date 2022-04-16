https://arabic.sputniknews.com/20220416/وقفة-تضامنية-حاشدة-في-لبنان-تنديدا-بالعقوبات-على-موسكو-وضد-تجييش-مشاعر-الخوف-من-روسيا--1061267506.html

وقفة تضامنية حاشدة في لبنان تنديدا بالعقوبات على موسكو وضد تجييش مشاعر "الخوف من روسيا"

وقفة تضامنية حاشدة في لبنان تنديدا بالعقوبات على موسكو وضد تجييش مشاعر "الخوف من روسيا"

نظّم مجلس جمعيات خريجي جامعات روسيا والاتحاد السوفياتي في لبنان وبدعم من السفارة الروسية في لبنان والبيت الروسي في بيروت وبلدية عيناب، اليوم 16 أبريل/ أبريل،... 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T15:41+0000

2022-04-16T15:41+0000

2022-04-16T15:41+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم العربي

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وشارك بالوقفة السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، ورئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار غازي الشعار بالإضافة إلى شخصيات وفعاليات سياسية وثقافية والجالية الروسية ومواطنين لبنانيين.ورفع المشاركون الأعلام الروسية واللبنانية ولافتات تدعو للتوقف عن الرهبة من الروس والعنصرية ضدهم.وأضاف "ما يشهده العالم في الآونة الأخيرة من تطورات عسكرية هو نتيجة للمحاولات الغير مسؤولة لدول الناتو لإنشاء نقطة انطلاق متقدمة على أراضي أوكرانيا ورأس جسرا للعدوان على دول ذات سيادة غير مرغوب بها من قبل الغرب، والتي يمكن أن تستهدف حاضرا ومستقبلا أي دولة ذات سيادة تحرص وتدافع عن حقها في تنفيذ سياستها الداخلية والخارجية الخاصة والمستقلة".وأكد أن روسيا "تواجه اليوم عدوانا شرسا غير مسبوق ضد كل شيء روسي الدين الثقافة اللغة التعليم والمصالح الاقتصادية والمالية وغيرها، والسبب في ذلك هو عمل روسيا الدائم على تعزيز السلام الدولي وضمان الأمن والاستقرار العالميان، وإقامة نظام عادل للعلاقات الدولية".وتابع "تستهدف روسيا اليوم في هيئات دولية مختلفة بما في ذلك الأمم المتحدة بشتى أنواع العداء والإجحاف عبر تدابير مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وذات طابع وأهداف سياسية واضحة وعبر اتخاذ إجراءات وقيود اقتصادية صارمة مجحفة ظالمة غير عادلة وغير أخلاقية".وأوضح أنه "تم إطلاق حملة دعائية واسعة النطاق لتشويه الأسباب والأهداف والمسار الحقيقي للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكنا سباقين ومنذ الأيام الأولى للعملية لدعوة الجانب الأوكراني في أقرب وقت ممكن إلى إجراء مفاوضات سلمية تهدف إلى وضع حد لإراقة الدماء التي لا داع ولا معنى لها، ولسوء الحظ فإن نظام كييف الدمية في الدمية أيدي مشغليه وأولاء أمره الغربيين لم يدرك حتمية الحل السلمي الذي يقتضي نزع السلاح واجتثاث النازية في أوكرانيا وتحويلها إلى دولة محايدة لما فيه مصلحة الشعب الأوكراني والشعوب الأوروبية كلها، أما الهدف من عملية الاستفزاز الوحشية المدبرة في بوتشا وقصف محطة كراماتوسك باستخدام قذيفة عنقودية من نوع توشكا-أو المحظورة الأوكرانية الصنع والتي قام بها الطرف الأوكراني كان تعطيل مبادرة وجهود التفاوض السلمية الروسية".وأكد أن "روسيا لم ولن تكون بقيمها وتقاليدها وتاريخها وعراقتها أبدا في موقع التابع وستصمد وستنتصر، كما كانت على مر التاريخ وستكون مستعدة لتقديم يد المساعدة للشعوب الشقيقة التي عانت وما زالت تعاني من مفاعيل خطة الغرب بالهجوم على الشرق".وتطرق خلال كلمته للوضع اللبناني قائلا: "فيما يختص بلبنان الذي يعاني اليوم من وضع صعب وأزمة حادة شديدة التعقيد، نتيجة المحاولات الغير مسؤولة لعدد من البلدان في عملية إدارة مصالحها ولعبتها الجيوسياسية الأنانية في المنطقة، زاد من تفاقم الأوضاع فيه حدة ووتيرة وشدة القيود والعقوبات الغربية الممنهجة التي تقود أسس منظومة التجارة العالمية واللوجستيات والنظم المالية والاقتصادية، وفي هذا الإطار يتم ممارسة ضغوط شديدة على الحكومة اللبنانية من أجل إجبارها على اتخاذ موقف مناهض لروسيا، سنتصدى بشدة وحزم لكل هذه المحاولات خاصة لعلمنا اليقين بما يكنه ويعرب عنه الشعب اللبناني وقيادة القوى السياسية الرئيسية في لبنان من دعم وتضامن معها".وبدوره قال رئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار غازي الشعار إن "الوقفة هي لنؤكد على وفائنا للبلد الذي احتضننا في فترات الحرب ببلادنا، وفتح لنا أبواب جامعاته وأعطانا فرصا للعمل والحياة الكريمة، نقول أننا فخورين بانتمائنا القلبي لروسيا ممتنون لفضلها علينا، وأننا نقف إلى جانبها خاصة في ظل الأوضاع الراهنة في وجه ماكينة الإعلام الغربي الموجه والمضلل للحقيقة وخاصة ما بان من عنصرية ضدها إن قومية أو ثقافية أو لغوية".وتابع "هجمة شرسة لنوايا مبيته قديمة ضد أمن روسيا الاستراتيجي وتهديد مباشر لاستقرارها الاقتصادي والوجودي دفعها الى خوض عملية أمنية أصبحت أمرا محتما لا مفر منه، قلوبنا مع الجنود الروس كما مع الأبرياء الذين هم وقودا للحروب دائما، أميركا تحارب الروس بدم الأوكرانيين والرأي العام يجيّش ضد الروس في تعمية مقصودة عن الحقيقة".وأكد على "رفض التطرف والتعصب والعقوبات المجحفة ضد روسيا، وكلنا ثقة بأن الإدارة الحكيمة لشؤون البلاد تتجاوز كل الصعوبات فهي قادرة على الصمود وهذه المرحلة تتطلب تكاتفا من جميع المخلصين وبكل الوسائل للتأكيد على حق روسيا في الدفاع عن نفسها وحمايته أمنها واستقرار اقتصادها".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدفها حماية الناس الذين تعرضوا للبلطجة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي