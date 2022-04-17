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ارتفاع مؤشرات خطورة حرائق الغابات شمال غربي سوريا
ارتفاع مؤشرات خطورة حرائق الغابات شمال غربي سوريا
بينت منصة الغابات ومراقبة الحرائق ارتفاعاً في مؤشرات خطورة الحرائق لغابات شمال غربي سورية ليومي 17 و18 نيسان الجاري. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T12:42+0000
2022-04-17T12:42+0000
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وتتوقع سيطرة مستوى الخطورة المتوسط على معظم أراضي الغابات كما يمكن متابعة مستويات خطورة مرتفعة على بعض المواقع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسيمة "سانا".ودعت المنصة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى عدم إشعال أي نيران والإبلاغ عن أي نار أو دخان في حال حدوثها أو مشاهدتها على الأرقام المجانية 188 و113، بحسب الوكالة.وبلغ إجمالي عدد الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة العام الماضي 187 حريقاً، طالت 280 قرية وبلدة. وأكلت النيران حينها أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية فيها آلاف الأشجار من الزيتون والحمضيات والتفاح. والتهمت الحرائق 11 ألف هكتار من الأراضي، وأضرت بأكثر من 370 منزلاً. كما ألحقت أضرارا كبيرة بالثروة الحيوانية ومعدات الزراعة كالخراطيم والبنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة الهاتف. وسببت خسائر مباشرة للمزارعين قاربت قيمتها 30 مليار ليرة سورية، وفق السلطات.
https://arabic.sputniknews.com/20211023/الاتحاد-الأوروبي-يدين-إعدام-24-شخصا-في-سوريا-بتهمة-الإرهاب-لإشعال-حرائق-الغابات--1050511699.html
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العالم العربي

ارتفاع مؤشرات خطورة حرائق الغابات شمال غربي سوريا

12:42 GMT 17.04.2022
© Sputnik . Munzer Saeedحرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا
حرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Sputnik . Munzer Saeed
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بينت منصة الغابات ومراقبة الحرائق ارتفاعاً في مؤشرات خطورة الحرائق لغابات شمال غربي سورية ليومي 17 و18 نيسان الجاري.
وتتوقع سيطرة مستوى الخطورة المتوسط على معظم أراضي الغابات كما يمكن متابعة مستويات خطورة مرتفعة على بعض المواقع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسيمة "سانا".
ودعت المنصة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى عدم إشعال أي نيران والإبلاغ عن أي نار أو دخان في حال حدوثها أو مشاهدتها على الأرقام المجانية 188 و113، بحسب الوكالة.
وبلغ إجمالي عدد الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة العام الماضي 187 حريقاً، طالت 280 قرية وبلدة. وأكلت النيران حينها أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية فيها آلاف الأشجار من الزيتون والحمضيات والتفاح. والتهمت الحرائق 11 ألف هكتار من الأراضي، وأضرت بأكثر من 370 منزلاً. كما ألحقت أضرارا كبيرة بالثروة الحيوانية ومعدات الزراعة كالخراطيم والبنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة الهاتف. وسببت خسائر مباشرة للمزارعين قاربت قيمتها 30 مليار ليرة سورية، وفق السلطات.
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