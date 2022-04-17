https://arabic.sputniknews.com/20220417/استطلاع-يظهر-مستويات-عالية-في-ثقة-المجتمع-السعودي-بالمؤسسات--الرئيسية-في-المملكة-1061300587.html

استطلاع يظهر مستويات عالية في ثقة المجتمع السعودي بالمؤسسات الرئيسية في المملكة

استطلاع يظهر مستويات عالية في ثقة المجتمع السعودي بالمؤسسات الرئيسية في المملكة

كشف استطلاع جديد عن مستويات عالية في ثقة المجتمع السعودي بالمؤسسات الرئيسية في المملكة (الحكومة وقطاع الأعمال والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام). 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T15:06+0000

2022-04-17T15:06+0000

2022-04-17T15:06+0000

العالم العربي

السعودية

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وأظهر تقرير "مؤشر الثقة 2022" الصادر عن شركة إيدلمان للاستشارات والعلاقات العامة التقرير، والذي شمل آراء 36 ألف مشارك من 28 دولة أن نسبة 73 في المائة ممن شملهم الاستطلاع في السعودية متفائلون بأنهم وأسرهم سينعمون بحياة أفضل خلال الأعوام الخمسة القادمة.وبين 75 في المائة من المشاركين بأنهم يقومون بشراء المنتجات والخدمات، أو اختيار مكان عملهم أو استثماراتهم بناءً على مدى توافق أعمال ونشاطات الشركات مع مبادئهم وقيمهم.وفيما يتعلق بوسائل الإعلام والدور المتوقع منها، فأشار إلى زيادة الثقة في وسائل الإعلام والصحافيين مقارنة بالمتوسط العالمي إلا أنه أشار أيضاً إلى ازدياد القلق من الأخبار المغلوطة أو الزائفة بنسبة 18 في المائة نقطة مئوية، بينما كان تأثير المعلومات ذات الجودة العالية هو الأعلى في تحسين مستوى الثقة.وقالت كنانة دحلان، رئيسة مكتب إيدلمان السعودية إن "مؤشر إيدلمان للثقة يساهم في قياس ومعرفة آراء المشاركين في 28 دولة من ضمنها المملكة تجاه القضايا المهمة. حيث يوضح التقرير ارتفاع مستوى الثقة تجاه أداء القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال وأنهما المحرك الذي يقود نحو التغيير الإيجابي والفعال، خاصةً أن هذه التطلعات والنتائج ارتبطت بالمسؤوليات. كما تأتي نتائج مؤشر قياس الثقة لتبني صورة واضحة لرواد الأعمال في تكوين علاقة إيجابية مع المجتمع، وتبني مشكلاتهم وإيجاد حلول لها، كقادة فكر في المجتمع".وأضافت "نتائج مؤشر إيدلمان تبرز بوضوح حجم الثقة الكبيرة، التي يبديها المواطنون بحكومتهم في ظل النهضة التنموية، التي تعيشها المملكة والتي تتواكب مع رؤية 2030 بكل ما أسست له من تغيير وتحول انطلق من مرتكزاتها الأساسية ومحاورها الفاعلة نحو مستهدفات تنموية ترسم ملامح المستقبل بثقة تتصدر فيها المشهد العالمي".

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