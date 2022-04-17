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الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يواصل النظر في الإجراءات المتعلقة بفرض عقوبات جديدة على روسيا. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T06:29+0000
2022-04-17T06:29+0000
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وقالت فون دير لاين خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية إن الاتحاد الأوروبي يواصل النظر في الإجراءات المتعلقة بقطاعي المصارف والطاقة. وتابعت فون دير لاين قائلة: "نواصل النظر إلى القطاع المصرفي وخاصة سبيربنك الذي يمثل 37 في المائة من القطاع المصرفي الروسي. وبالطبع، نحن نتحدث عن قضايا الطاقة". وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على "تطوير آليات ذكية" تسمح بتأثر النفط في المرحلة المقبلة من العقوبات. وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية وسياسية على موسكو ردا على العملية الخاصة للجيش الروسي في أوكرانيا.
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العالم

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا

06:29 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND الاتحاد الأوروبي، 2017
 الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يواصل النظر في الإجراءات المتعلقة بفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وقالت فون دير لاين خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية إن الاتحاد الأوروبي يواصل النظر في الإجراءات المتعلقة بقطاعي المصارف والطاقة.
وتابعت فون دير لاين قائلة: "نواصل النظر إلى القطاع المصرفي وخاصة سبيربنك الذي يمثل 37 في المائة من القطاع المصرفي الروسي. وبالطبع، نحن نتحدث عن قضايا الطاقة".
وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على "تطوير آليات ذكية" تسمح بتأثر النفط في المرحلة المقبلة من العقوبات.
وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية وسياسية على موسكو ردا على العملية الخاصة للجيش الروسي في أوكرانيا.
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