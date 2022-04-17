https://arabic.sputniknews.com/20220417/الاتحاد-الأوروبي-يدرس-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1061280450.html
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يواصل النظر في الإجراءات المتعلقة بفرض عقوبات جديدة على روسيا. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T06:29+0000
2022-04-17T06:29+0000
2022-04-17T06:29+0000
العالم
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وقالت فون دير لاين خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية إن الاتحاد الأوروبي يواصل النظر في الإجراءات المتعلقة بقطاعي المصارف والطاقة. وتابعت فون دير لاين قائلة: "نواصل النظر إلى القطاع المصرفي وخاصة سبيربنك الذي يمثل 37 في المائة من القطاع المصرفي الروسي. وبالطبع، نحن نتحدث عن قضايا الطاقة". وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على "تطوير آليات ذكية" تسمح بتأثر النفط في المرحلة المقبلة من العقوبات. وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية وسياسية على موسكو ردا على العملية الخاصة للجيش الروسي في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يواصل النظر في الإجراءات المتعلقة بفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وقالت فون دير لاين خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية إن الاتحاد الأوروبي يواصل النظر في الإجراءات المتعلقة بقطاعي المصارف والطاقة.
وتابعت فون دير لاين قائلة: "نواصل النظر إلى القطاع المصرفي وخاصة سبيربنك الذي يمثل 37 في المائة من القطاع المصرفي الروسي. وبالطبع، نحن نتحدث عن قضايا الطاقة".
وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على "تطوير آليات ذكية" تسمح بتأثر النفط في المرحلة المقبلة من العقوبات.
وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية وسياسية على موسكو ردا على العملية الخاصة للجيش الروسي في أوكرانيا.