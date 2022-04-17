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https://arabic.sputniknews.com/20220417/الخارجية-الروسية-قلقون-من-تنامي-النشاط-العسكري-لحلف-شمال-الأطلسي-في-القطب-الشمالي-1061297500.html
الخارجية الروسية: قلقون من تنامي النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي
الخارجية الروسية: قلقون من تنامي النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي
أعلنت الخارجية الروسية أن التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلسي في شمال النرويج لا تساهم في ضمان الأمن في القطب الشمالي، مؤكدة أن موسكو قلقة من تنامي نشاط الحلف... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T13:50+0000
2022-04-17T13:50+0000
روسيا
الخارجية الروسية
القطب الشمالي
الناتو
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وقال سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية، نيكولاي كورتشونوف، والذي يترأس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، "تدويل الأنشطة العسكرية للحلف في خطوط العرض العليا وإشراك دول الناتو، التي هي خارج منطقة القطب الشمالي، فيها لا يمكن إلا أن تثير قلقنا. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر وقوع حوادث غير مقصودة من شأنها أن تلحق ضررا ملموسا بالنظام البيئي لمنطقة القطب الشمالي، علاوة على ما تجلبه من المخاطر الأمنية".وأضاف أن تمرينا عسكريا آخر للناتو أُجري مؤخرا في شمال النرويج، وهو في رأي وزارة الخارجية الروسية، لا يسهم في ضمان الأمن في المنطقة.
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روسيا, الخارجية الروسية, القطب الشمالي, الناتو

الخارجية الروسية: قلقون من تنامي النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي

13:50 GMT 17.04.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر من القوات الخاصة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية الشيشان خلال تدريبات في منطقة القطب الشمالي.
عناصر من القوات الخاصة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية الشيشان خلال تدريبات في منطقة القطب الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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أعلنت الخارجية الروسية أن التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلسي في شمال النرويج لا تساهم في ضمان الأمن في القطب الشمالي، مؤكدة أن موسكو قلقة من تنامي نشاط الحلف في المنطقة.
وقال سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية، نيكولاي كورتشونوف، والذي يترأس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، "تدويل الأنشطة العسكرية للحلف في خطوط العرض العليا وإشراك دول الناتو، التي هي خارج منطقة القطب الشمالي، فيها لا يمكن إلا أن تثير قلقنا. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر وقوع حوادث غير مقصودة من شأنها أن تلحق ضررا ملموسا بالنظام البيئي لمنطقة القطب الشمالي، علاوة على ما تجلبه من المخاطر الأمنية".
وحذر كورتشونوف من أن قرار شركاء روسيا في مجلس القطب الشمالي (وهم الولايات المتحدة والسويد والنرويج وإيسلندا وفنلندا والدنمارك) تعليق عمله على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يؤدي إلى زيادة التحديات والتهديدات في مجال "الأمن الناعم" في هذه المنطقة.
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وأضاف أن تمرينا عسكريا آخر للناتو أُجري مؤخرا في شمال النرويج، وهو في رأي وزارة الخارجية الروسية، لا يسهم في ضمان الأمن في المنطقة.
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