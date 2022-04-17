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https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدفاع-الروسية-محاصرة-400-من-المرتزقة-الأجانب-في-ماريوبول--1061284228.html
الدفاع الروسية: محاصرة 400 من المرتزقة الأجانب في ماريوبول
الدفاع الروسية: محاصرة 400 من المرتزقة الأجانب في ماريوبول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية محاصرة ما يصل إلى 400 مرتزق أجنبي في مدينة ماريوبول. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T08:33+0000
2022-04-17T08:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
مرتزقة
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف
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وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، في إحاطة صحفية اليوم الأحد، "في المجموع، وفقا للجنود الأوكرانيين الذين استسلموا، فإن ما يصل إلى 400 من المرتزقة الأجانب محاصرون الآن في أراضي مؤسسة آزوفستال كجزء من المجموعة الأوكرانية".وأوضح أن معظمهم من مواطني الدول الأوروبية وكذلك كندا "في وقت سابق، أبلغنا بالفعل أن المحادثات اللاسلكية بين المسلحين في ماريوبول تجري بست لغات أجنبية. في حالة استمرار المقاومة، سيتم تدميرها جميعًا".ووفقا له، يتم توزيع الغالبية العظمى من المرتزقة الآن كجزء من المجموعات الأوكرانية في مدن كييف وخاركوف وأوديسا ونيكولاييف وماريوبول تم توزيعهم على المجموعات من قبل "مقر التنسيق الإقليمي" لما يسمى"فيلق الدفاع الدولي الأوكراني" في مدينة بيلا تسيركفا. ونتيجة للأعمال العدائية، انخفض عدد المرتزقة بشكل مطرد ويبلغ اليوم 4877 شخصا.
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أخبار أوكرانيا, مرتزقة, المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف

الدفاع الروسية: محاصرة 400 من المرتزقة الأجانب في ماريوبول

08:33 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 08:36 GMT 17.04.2022)
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© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية محاصرة ما يصل إلى 400 مرتزق أجنبي في مدينة ماريوبول.
وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، في إحاطة صحفية اليوم الأحد، "في المجموع، وفقا للجنود الأوكرانيين الذين استسلموا، فإن ما يصل إلى 400 من المرتزقة الأجانب محاصرون الآن في أراضي مؤسسة آزوفستال كجزء من المجموعة الأوكرانية".
وأوضح أن معظمهم من مواطني الدول الأوروبية وكذلك كندا "في وقت سابق، أبلغنا بالفعل أن المحادثات اللاسلكية بين المسلحين في ماريوبول تجري بست لغات أجنبية. في حالة استمرار المقاومة، سيتم تدميرها جميعًا".

وتابع كوناشينكوف أن كييف استقطبت حوالي 7000 مرتزق من دول مختلفة، مؤكدا أنه لم يتبق منهم سوى أقل من 5000 "إجمالا، مع بدء العملية العسكرية الخاصة، استقطب النظام القومي الكييفي 6824 من المرتزقة الأجانب من 63 دولة إلى أوكرانيا. جاءت أكبر مجموعة من بولندا - 1717 شخصا. وصل حوالي ألف و500 مرتزق من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكذلك رومانيا. من بريطانيا العظمى وجورجيا، كل منهما- ما يصل إلى 300 شخص. وصل 193 شخصا من المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في الجمهورية العربية السورية".

ووفقا له، يتم توزيع الغالبية العظمى من المرتزقة الآن كجزء من المجموعات الأوكرانية في مدن كييف وخاركوف وأوديسا ونيكولاييف وماريوبول تم توزيعهم على المجموعات من قبل "مقر التنسيق الإقليمي" لما يسمى"فيلق الدفاع الدولي الأوكراني" في مدينة بيلا تسيركفا. ونتيجة للأعمال العدائية، انخفض عدد المرتزقة بشكل مطرد ويبلغ اليوم 4877 شخصا.
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