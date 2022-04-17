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https://arabic.sputniknews.com/20220417/السعودية-تحول-وديعة-بقيمة-300-مليون-دولار-لدى-المركزي-الموريتاني-إلى-قرض-ميسر-1061311441.html
السعودية تحول وديعة بقيمة 300 مليون دولار لدى المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر
السعودية تحول وديعة بقيمة 300 مليون دولار لدى المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر
أعلنت المملكة العربية السعودية تحويل وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T21:19+0000
2022-04-17T21:19+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
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وقال المملكة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن القرار جاء "إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين".ولفتت إلى أن "هذه الخطوة تأكيدًا من المملكة على وقوفها الدائم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية حكومةً وشعبًا للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية".وأكدت على أنه "من المأمول أن يُسهم هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالإضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة من المنظمات المالية الإقليمية والدولية".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد

السعودية تحول وديعة بقيمة 300 مليون دولار لدى المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر

21:19 GMT 17.04.2022
© REUTERS / BANDER ALGALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / BANDER ALGALOUD
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أعلنت المملكة العربية السعودية تحويل وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر.
وقال المملكة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن القرار جاء "إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين".
وأشارت إلى أن القرار يأتي "ضمن جهودها الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنمويًا واقتصاديًا".
ولفتت إلى أن "هذه الخطوة تأكيدًا من المملكة على وقوفها الدائم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية حكومةً وشعبًا للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية".
وأكدت على أنه "من المأمول أن يُسهم هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالإضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة من المنظمات المالية الإقليمية والدولية".
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