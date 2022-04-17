https://arabic.sputniknews.com/20220417/العراق-استمرار-الحرب-في-أوكرانيا-يؤدي-لارتفاع-أسعار-المواد-الغذائية-في-المجتمعات-المستهلكة-1061310140.html
العراق: استمرار الحرب في أوكرانيا يؤدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية في المجتمعات المستهلكة
العراق: استمرار الحرب في أوكرانيا يؤدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية في المجتمعات المستهلكة
قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، خلال استقباله السفير الروسي لدى بغداد، البروس كوتراشيف، إن استمرار الأزمة في أوكرانيا سيسبب ارتفاع أسعار... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T20:29+0000
2022-04-17T20:29+0000
2022-04-17T20:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم العربي
أخبار أوكرانيا
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وشدد الوزير العراقي خلال لقائه السفير الروسي، على أن بلاده ضد سياسة فرض الحصار الاقتصادي، لأنها تستهدف الشعوب.وأكد حسين أن استمرار الأزمة في أوكرانيا "سيؤديّ إلى المزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة، سيما في المجتمعات المستهلكة والدول غير النفطية"، بحسب بيان الخارجية العراقية.وعبر الوزير العراقي عن رفض بلاده الحروب قائلا: "العراق قد عانى الكثير؛ بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنَّ العراق ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصاديّ لأنه يستهدف الشعوب".وبدوره، أكد السفير الروسي لدى بغداد على أن "العقوبات الاقتصادية تؤثر على الشعب الروسي"، مضيفاً أن "الحرب هي دفاعية بالنسبة لروسيا".ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا-تفتح-ملف-جرائم-استخدام-أمريكا-الأسلحة-المحرمة-1061307641.html
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العالم العربي, أخبار أوكرانيا
العراق: استمرار الحرب في أوكرانيا يؤدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية في المجتمعات المستهلكة
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قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، خلال استقباله السفير الروسي لدى بغداد، البروس كوتراشيف، إن استمرار الأزمة في أوكرانيا سيسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وشدد الوزير العراقي خلال لقائه السفير الروسي، على أن بلاده ضد سياسة فرض الحصار الاقتصادي، لأنها تستهدف الشعوب.
وأكد حسين أن استمرار الأزمة في أوكرانيا "سيؤديّ إلى المزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة، سيما في المجتمعات المستهلكة والدول غير النفطية"، بحسب بيان الخارجية العراقية.
وعبر الوزير العراقي عن رفض بلاده الحروب قائلا: "العراق قد عانى الكثير؛ بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنَّ العراق ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصاديّ لأنه يستهدف الشعوب".
وبدوره، أكد السفير الروسي لدى بغداد على أن "العقوبات الاقتصادية تؤثر على الشعب الروسي"، مضيفاً أن "الحرب هي دفاعية بالنسبة لروسيا".
هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.