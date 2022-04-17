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https://arabic.sputniknews.com/20220417/انسحاب-قوات-الشرطة-الإسرائيلية-من-المسجد-الأقصى-بعد-مواجهات-عنيفة-فيديوهات-1061286304.html
انسحاب قوات الشرطة الإسرائيلية من المسجد الأقصى بعد مواجهات عنيفة... فيديوهات
انسحاب قوات الشرطة الإسرائيلية من المسجد الأقصى بعد مواجهات عنيفة... فيديوهات
انسحبت قوات الشرطة الإسرائيلية من المسجد الأقصى بالقدس الشرقية بعد تأمين اقتحام المستوطنين له، ومحاولة إخلاء المصلين بالقوة، ما أسفر عن مواجهات عنيفة مع... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T09:33+0000
2022-04-17T09:33+0000
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وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال 9 فلسطينيين بعدما حاول المئات منع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وقاموا برشق حافلاتهم بالحجارة، وفق قناة "كان" الرسمية.واقتحم 545 مستوطنا المسجد الاقصى صباح اليوم على شكل مجموعات تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، التي حاولت إخلاء المصلين المتحصنين داخل المسجد.وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على عشرات المصلين المسلمين داخل المسجد في محاولة لإخلائهم، واستخدم عناصرها الهروات.واستمرت اقتحامات المستوطنين لنحو 3 ساعات بحراسة الشرطة قبل انسحابهم من المكان الذي يشهد منذ أيام توترات متصاعدة على خلفية عزم مستوطنين ذبح قرابين عيد الفصح اليهودي داخل الأقصى.وفي وقت سابق اليوم، بث ناشطون مقاطع فيديو توثق لمحاولة تصدي الفلسطينيين لحافلات المستوطنين المتجهة للأقصى عبر رشقها بالحجارة.وقالت هيئة الإسعاف الإسرايلية إن 5 مستوطنين أصيبوا لدى رشق حافلاتهم بالحجارة في القدس الشرقية.
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آخر أخبار القدس الأن

انسحاب قوات الشرطة الإسرائيلية من المسجد الأقصى بعد مواجهات عنيفة... فيديوهات

09:33 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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انسحبت قوات الشرطة الإسرائيلية من المسجد الأقصى بالقدس الشرقية بعد تأمين اقتحام المستوطنين له، ومحاولة إخلاء المصلين بالقوة، ما أسفر عن مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال 9 فلسطينيين بعدما حاول المئات منع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وقاموا برشق حافلاتهم بالحجارة، وفق قناة "كان" الرسمية.
واقتحم 545 مستوطنا المسجد الاقصى صباح اليوم على شكل مجموعات تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، التي حاولت إخلاء المصلين المتحصنين داخل المسجد.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على عشرات المصلين المسلمين داخل المسجد في محاولة لإخلائهم، واستخدم عناصرها الهروات.
واستمرت اقتحامات المستوطنين لنحو 3 ساعات بحراسة الشرطة قبل انسحابهم من المكان الذي يشهد منذ أيام توترات متصاعدة على خلفية عزم مستوطنين ذبح قرابين عيد الفصح اليهودي داخل الأقصى.
وفي وقت سابق اليوم، بث ناشطون مقاطع فيديو توثق لمحاولة تصدي الفلسطينيين لحافلات المستوطنين المتجهة للأقصى عبر رشقها بالحجارة.
وقالت هيئة الإسعاف الإسرايلية إن 5 مستوطنين أصيبوا لدى رشق حافلاتهم بالحجارة في القدس الشرقية.
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