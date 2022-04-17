انسحاب قوات الشرطة الإسرائيلية من المسجد الأقصى بعد مواجهات عنيفة... فيديوهات
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
انسحبت قوات الشرطة الإسرائيلية من المسجد الأقصى بالقدس الشرقية بعد تأمين اقتحام المستوطنين له، ومحاولة إخلاء المصلين بالقوة، ما أسفر عن مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال 9 فلسطينيين بعدما حاول المئات منع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وقاموا برشق حافلاتهم بالحجارة، وفق قناة "كان" الرسمية.
تغطية صحفية : "فيديو يوثق جانباً من انسحاب قوات الاحتلال من المسجد الأقصى المبارك" pic.twitter.com/ee35v9PT4X— AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 17, 2022
واقتحم 545 مستوطنا المسجد الاقصى صباح اليوم على شكل مجموعات تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، التي حاولت إخلاء المصلين المتحصنين داخل المسجد.
متابعة صحفية: "اقتحامات المستوطنين ما زالت متواصلة للمسجد الأقصى" pic.twitter.com/s4hrr1qlNU— AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 17, 2022
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على عشرات المصلين المسلمين داخل المسجد في محاولة لإخلائهم، واستخدم عناصرها الهروات.
تغطية صحفية: "مقدسي يتحدى جنود الاحتلال لحظة اعتقاله والاعتداء عليه في المسجد الأقصى: "روحوا لغزة إذا رجال"" pic.twitter.com/JZ39xWcklc— AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 17, 2022
قوات الاحتلال تعتدي على شاب وتروع طفله خلال القمع في المسجد الأقصى صباح اليوم. pic.twitter.com/XkaRKy8Ed8— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) April 17, 2022
واستمرت اقتحامات المستوطنين لنحو 3 ساعات بحراسة الشرطة قبل انسحابهم من المكان الذي يشهد منذ أيام توترات متصاعدة على خلفية عزم مستوطنين ذبح قرابين عيد الفصح اليهودي داخل الأقصى.
تغطية صحفية: "هتافات الشبان بعد انسحاب قوات الاحتـــلال من المسجد الأقصى" pic.twitter.com/DhpQgyjySi— AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 17, 2022
وفي وقت سابق اليوم، بث ناشطون مقاطع فيديو توثق لمحاولة تصدي الفلسطينيين لحافلات المستوطنين المتجهة للأقصى عبر رشقها بالحجارة.
#شاهد لحظة رشق حافلة للمستوطنين بالحجارة في مدينة القدس صباح اليوم. pic.twitter.com/vgp95h2brm— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) April 17, 2022
وقالت هيئة الإسعاف الإسرايلية إن 5 مستوطنين أصيبوا لدى رشق حافلاتهم بالحجارة في القدس الشرقية.