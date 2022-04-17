https://arabic.sputniknews.com/20220417/تركي-الفيصل-يعلق-على-مسلسل-سعودي-حصد-ملايين-المشاهدات-لسخريته-من-بايدن-فيديو-1061281045.html

تركي الفيصل يعلق على مسلسل سعودي حصد ملايين المشاهدات لسخريته من بايدن... فيديو

تركي الفيصل يعلق على مسلسل سعودي حصد ملايين المشاهدات لسخريته من بايدن... فيديو

علق رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، على مسلسل سعودي بدأ عرضه في ‏شهر رمضان، وسخر في إحدى فقراته من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.‏ 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T06:51+0000

2022-04-17T06:51+0000

2022-04-17T06:51+0000

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

جو بايدن

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وحصدت شبكة "إم بي سي" السعودية ملايين المشاهدات من المقطع الساخر من بايدن، و"هي خطوة غير عادية تشير إلى تدهور العلاقات"، وفقا لوكالة "فرانس برس".ويُظهر الاسكتش الكوميدي أن بايدن، الذي يجسد شخصيته الممثل الكوميدي خالد الفرج، يغفو مرتين في أقل من دقيقة، بينما كان يحاول إيصال "رسالة صارمة" إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بخصوص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وفي نهاية الاسكتش الساخر، يتم جر بايدن بعيدا عن المنصة التي يقف عليها بواسطة ممثل يلعب دور نائبته، كامالا هاريس، والتي يشير لها بالخطأً أنها زوجته "السيدة الأولى"، جيل بايدن.وفي مقال كتبه تركي الفيصل في صحيفة "آراب نيوز" السعودية باللغة الإنجليزية، يوم الجمعة، قال: "في حين أن العديد من التحديات تواجهنا في حقبة ما بعد فيروس "كورونا" المستجد، فأنا مستمتع بالضجيج في وسائل الإعلام الأمريكية حول عمل كوميدي تلفزيوني سعودي عن الرئيس جو بايدن، فقد أبدى المعلقون والنقاد استياءهم قائلين إنه كان مهينا، لأنه أظهر أن المملكة العربية السعودية لم تكن صديقة لأمريكا، وأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان يرد على بايدن لرفض الأخير مقابلته، وكشف وكالة المخابرات المركزية لوثيقة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأنه كان إهانة للشعب الأمريكي، وما إلى ذلك حقا رد فعل مدهش".وتابع الفيصل لافتا إلى أنه يتذكر حلقة من مسلسل تلفزيوني أمريكي شهير قبل بضع سنوات، حيث تقوم فيه وزيرة خارجية أمريكية بضرب نظيرها السعودي المفترض لقبول موقفها من التعدي السعودي على حقوق الإنسان.وأضاف الفيصل: "كان "الوزير السعودي" مجرد صورة كاريكاتورية، مثل جميع أفلام هوليوود منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى اليوم، الإشارات المهينة للمملكة وقيادتها في البرامج الكوميدية الأمريكية لا تعد ولا تحصى، من برنامج "Saturday Night Live" إلى الكوميديين مثل ستيفن كولبير".

https://arabic.sputniknews.com/20220415/بايدن-يصافح-الهواء-ويتلفت-حوله-بحثا-عن-مخرج-فيديو-1061213925.html

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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن