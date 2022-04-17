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رئيس وزراء العراق يهنئ مسيحيي بلاده والعالم بعيد الفصح
رئيس وزراء العراق يهنئ مسيحيي بلاده والعالم بعيد الفصح
هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مسيحي بلاده والعالم بعيد الفصح متمنيا مزيدا من السلام للجميع. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T08:48+0000
2022-04-17T08:48+0000
أخبار العراق اليوم
عيد الفصح
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وحسب ما كتبه الكاظمي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد تمنيه أن يعم التسامح والمحبة والسلام أرجاء العالم.وقال الكاظمي: "في عيد الفصح أتمنى للمسيحيين في العراق خاصة والعالم عامة عيداً مجيداً".وأكد أمله في "أن يكون العيد المبارك مصدر قوّة وإلهام لبلاد الرافدين، لنبقى معاً تحت سقف العراق عنواناً للتسامح والمحبة والسلام والتقدّم".
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أخبار العراق اليوم, عيد الفصح

رئيس وزراء العراق يهنئ مسيحيي بلاده والعالم بعيد الفصح

08:48 GMT 17.04.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مسيحي بلاده والعالم بعيد الفصح متمنيا مزيدا من السلام للجميع.
وحسب ما كتبه الكاظمي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد تمنيه أن يعم التسامح والمحبة والسلام أرجاء العالم.
وقال الكاظمي: "في عيد الفصح أتمنى للمسيحيين في العراق خاصة والعالم عامة عيداً مجيداً".
وأكد أمله في "أن يكون العيد المبارك مصدر قوّة وإلهام لبلاد الرافدين، لنبقى معاً تحت سقف العراق عنواناً للتسامح والمحبة والسلام والتقدّم".
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