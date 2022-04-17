https://arabic.sputniknews.com/20220417/رئيس-وزراء-العراق-يهنئ-مسيحيي-بلاده-والعالم-بعيد-الفصح-1061284500.html
رئيس وزراء العراق يهنئ مسيحيي بلاده والعالم بعيد الفصح
رئيس وزراء العراق يهنئ مسيحيي بلاده والعالم بعيد الفصح
هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مسيحي بلاده والعالم بعيد الفصح متمنيا مزيدا من السلام للجميع. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T08:48+0000
2022-04-17T08:48+0000
2022-04-17T08:48+0000
أخبار العراق اليوم
عيد الفصح
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وحسب ما كتبه الكاظمي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد تمنيه أن يعم التسامح والمحبة والسلام أرجاء العالم.وقال الكاظمي: "في عيد الفصح أتمنى للمسيحيين في العراق خاصة والعالم عامة عيداً مجيداً".وأكد أمله في "أن يكون العيد المبارك مصدر قوّة وإلهام لبلاد الرافدين، لنبقى معاً تحت سقف العراق عنواناً للتسامح والمحبة والسلام والتقدّم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, عيد الفصح
رئيس وزراء العراق يهنئ مسيحيي بلاده والعالم بعيد الفصح
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هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مسيحي بلاده والعالم بعيد الفصح متمنيا مزيدا من السلام للجميع.
وحسب ما كتبه الكاظمي
عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد تمنيه أن يعم التسامح والمحبة والسلام أرجاء العالم.
وقال الكاظمي: "في عيد الفصح أتمنى للمسيحيين في العراق خاصة والعالم عامة عيداً مجيداً".
وأكد أمله في "أن يكون العيد المبارك مصدر قوّة وإلهام لبلاد الرافدين، لنبقى معاً تحت سقف العراق
عنواناً للتسامح والمحبة والسلام والتقدّم".