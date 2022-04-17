https://arabic.sputniknews.com/20220417/رصد-حالات-إصابة-جديدة-بإنفلونزا-الطيور-في-ولايتي-بنسيلفانيا-ويوتا-الأمريكيتين-1061282758.html

رصد حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في ولايتي بنسيلفانيا ويوتا الأمريكيتين

رصد حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في ولايتي بنسيلفانيا ويوتا الأمريكيتين

أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن رصد حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور لدى قطيع دجاج تجاري ‏في ولاية بنسلفانيا، وكذلك قطيع في ولاية يوتا، مع انتشار المرض الآن... 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T08:05+0000

2022-04-17T08:05+0000

2022-04-17T08:05+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102486/33/1024863353_0:257:3500:2226_1920x0_80_0_0_24b25d6bb371b08c49c27a41ffe38e75.jpg

وأشارت الوزارة في بيان لها، أمس السبت، إلى أنه "تم اختبار عينات من قطيع بنسلفانيا في مختبر بنسلفانيا البيطري، كما تم اختبار عينات من قطيع يوتا في مختبر التشخيص البيطري في يوتا، وكلاهما جزء من شبكة مختبرات صحة الحيوان الوطنية"، وفقا موقع "KSL".وتابعت أن المسؤولين الفيدراليين كانوا يعملون بشكل مشترك على زيادة عمليات المتابعة والاختبار في المناطق المحيطة بالقطعان المصابة.وذكرت السلطات الأمريكية أن حالات إنفلونزا الطيور شديدة المرض، التي تم رصدها مؤخرا، لا تمثل مصدر قلق مباشرا للصحة العامة.وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قالت في وقت سابق من الشهر الجاري إنها تبحث في اللقاحات كخيار لحماية الطيور الداجنة من إنفلونزا الطيور القاتلة، إذ تواجه البلاد أسوأ انتشار لها منذ عام 2015، وتسبب التفشي الحالي في نفوق أكثر من 20 مليون دجاجة وديك رومي في قطعان تجارية منذ شهر فبراير/ شباط الماضي.وفي السابق، تجنبت أمريكا اللقاحات خشية أن يحظر المستوردون شحنات الدواجن الأمريكية، لأنهم لا يستطيعون التمييز بين الطيور المصابة والطيور المحصنة.وتعد أمريكا ثاني أكبر مصدّر للحوم الدواجن في العالم. وفي عام 2020، بلغت قيمة صادرات منتجات الدواجن الأمريكية إلى العالم 4.2 مليار دولار.وأصابت الإنفلونزا الطيور الداجنة في أوروبا وآسيا بالإضافة إلى أمريكا الشمالية، ومنع المستوردون مثل الصين الواردات من العديد من الولايات الأمريكية مع تفشي المرض.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/فرنسا-تعدم-ملايين-الطيور-الداجنة-مع-تفشي-إنفلونزا-الطيور-1059775802.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم