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https://arabic.sputniknews.com/20220417/لوبان-تواجه-اتهامات-باختلاس-600-ألف-يورو-من-البرلمان-الأوروبي-1061288151.html
لوبان تواجه اتهامات باختلاس 600 ألف يورو من البرلمان الأوروبي
لوبان تواجه اتهامات باختلاس 600 ألف يورو من البرلمان الأوروبي
تواجه زعيمة اليمين المتطرف المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان مع شخصيات قريبة تهما منها اختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T10:27+0000
2022-04-17T10:27+0000
العالم
أخبار فرنسا
مارين لوبان
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ووفقا لموقع "ميديابار" الإعلامي الفرنسي، فإن الاتهام صدر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وأرسِل إلى القضاء الفرنسي.وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أكد مكتب المدعي العام في باريس أنه تلقى في 11 مارس هذا التقرير الجارية دراسته.وأكد أنه "مستاء من الطريقة التي يتصرف بها "المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ"حقائق قديمة عمرها أكثر من عشر سنوات".وحلّت لوبان في المركز الثاني بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 23.15 % من الأصوات خلف إيمانويل ماكرون الذي حصل على 27.85 % من الأصوات، الأحد الفائت، حيث سيتنافس الثنائي في الدورة الثانية يوم 24 أبريل/ نيسان الجاري.
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العالم, أخبار فرنسا , مارين لوبان

لوبان تواجه اتهامات باختلاس 600 ألف يورو من البرلمان الأوروبي

10:27 GMT 17.04.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAUمارين لوبان
مارين لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
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تواجه زعيمة اليمين المتطرف المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان مع شخصيات قريبة تهما منها اختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.
ووفقا لموقع "ميديابار" الإعلامي الفرنسي، فإن الاتهام صدر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وأرسِل إلى القضاء الفرنسي.
وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أكد مكتب المدعي العام في باريس أنه تلقى في 11 مارس هذا التقرير الجارية دراسته.

وقال رودولف بوسلو محامي لوبان لفرانس برس إنه "مندهش" من التوقيت، الذي كشِف فيه هذا التقرير ومِن "استغلاله".

وأكد أنه "مستاء من الطريقة التي يتصرف بها "المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ"حقائق قديمة عمرها أكثر من عشر سنوات".
وحلّت لوبان في المركز الثاني بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 23.15 % من الأصوات خلف إيمانويل ماكرون الذي حصل على 27.85 % من الأصوات، الأحد الفائت، حيث سيتنافس الثنائي في الدورة الثانية يوم 24 أبريل/ نيسان الجاري.
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