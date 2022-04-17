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https://arabic.sputniknews.com/20220417/مجلة-الألمان-خائفون-من-إمكانية-حظر-إمدادت-الغاز-الروسي-إلى-بلادهم-1061281701.html
مجلة: الألمان خائفون من عواقب فرض حظر على إمدادت الغاز الروسي إلى بلادهم
مجلة: الألمان خائفون من عواقب فرض حظر على إمدادت الغاز الروسي إلى بلادهم
كشفت صحيفة عن خشية كبيرة لدى سكان ألمانيا من حظر استيراد الغاز الروسي إلى البلاد. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T07:23+0000
2022-04-17T07:24+0000
العالم
اقتصاد
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وذكرت مجلة "Wirtschafts Woche" الألمانية في تقرير أجرته ومسح أجرته بالتنسيق مع معهد Civey Public Opinion للدراسات أن الألمان خائفون من الحظر المفروض على الغاز الروسي الموجود في ألمانيا.وبحسب التقرير، تخشى الغالبية العظمى من الألمان من العواقب الاقتصادية السلبية لفرض حظر على إمدادات الغاز الروسي، حيث خشي نحو 71 في المائة من انقطاع الغاز في البلاد و29% من العواقب الاقتصادية على حياتهم وعملهم.فيما اعتبر نحو 20% من المستطلعة آراؤهم أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا لن تسبب أضرارًا جسيمة للاقتصاد الألماني.
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العالم, اقتصاد

مجلة: الألمان خائفون من عواقب فرض حظر على إمدادت الغاز الروسي إلى بلادهم

07:23 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 07:24 GMT 17.04.2022)
© AFP 2022 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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كشفت صحيفة عن خشية كبيرة لدى سكان ألمانيا من حظر استيراد الغاز الروسي إلى البلاد.
وذكرت مجلة "Wirtschafts Woche" الألمانية في تقرير أجرته ومسح أجرته بالتنسيق مع معهد Civey Public Opinion للدراسات أن الألمان خائفون من الحظر المفروض على الغاز الروسي الموجود في ألمانيا.
وبحسب التقرير، تخشى الغالبية العظمى من الألمان من العواقب الاقتصادية السلبية لفرض حظر على إمدادات الغاز الروسي، حيث خشي نحو 71 في المائة من انقطاع الغاز في البلاد و29% من العواقب الاقتصادية على حياتهم وعملهم.
فيما اعتبر نحو 20% من المستطلعة آراؤهم أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا لن تسبب أضرارًا جسيمة للاقتصاد الألماني.
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