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https://arabic.sputniknews.com/20220417/مجلة-انخفاض-قياسي-لشعبية-شولتز-في-ألمانيا-1061284111.html
مجلة: انخفاض قياسي لشعبية شولتز في ألمانيا
مجلة: انخفاض قياسي لشعبية شولتز في ألمانيا
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، بانخفاض قياسي في شعبية المستشار الألماني، أولاف شولتز، في البلاد. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T08:29+0000
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ونقلت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الدراسة التي أجراها معهد أبحاث الرأي العام "إنسا" أن شعبية المستشار الألماني، أولاف شولتز، وصلت إلى مستوى قياسي سلبي.وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 49% من المواطنين الألمان غير راضين عن عمل المستشار، الذي ترأس الحكومة الألمانية في ديسمبر/كانون الأول 2021.وأظهر استطلاع الرأي أن الألمان الذين يدعمون شولتز نسبتهم نحو 38%، ما يؤكد انخفاض مؤشر الرضا على عمله وسياسته.
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مجلة: انخفاض قياسي لشعبية شولتز في ألمانيا

08:29 GMT 17.04.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев / الذهاب إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
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أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، بانخفاض قياسي في شعبية المستشار الألماني، أولاف شولتز، في البلاد.
ونقلت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الدراسة التي أجراها معهد أبحاث الرأي العام "إنسا" أن شعبية المستشار الألماني، أولاف شولتز، وصلت إلى مستوى قياسي سلبي.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 49% من المواطنين الألمان غير راضين عن عمل المستشار، الذي ترأس الحكومة الألمانية في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وأظهر استطلاع الرأي أن الألمان الذين يدعمون شولتز نسبتهم نحو 38%، ما يؤكد انخفاض مؤشر الرضا على عمله وسياسته.
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