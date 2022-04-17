https://arabic.sputniknews.com/20220417/مجلة-انخفاض-قياسي-لشعبية-شولتز-في-ألمانيا-1061284111.html
مجلة: انخفاض قياسي لشعبية شولتز في ألمانيا
مجلة: انخفاض قياسي لشعبية شولتز في ألمانيا
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، بانخفاض قياسي في شعبية المستشار الألماني، أولاف شولتز، في البلاد. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T08:29+0000
2022-04-17T08:29+0000
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العالم
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ونقلت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الدراسة التي أجراها معهد أبحاث الرأي العام "إنسا" أن شعبية المستشار الألماني، أولاف شولتز، وصلت إلى مستوى قياسي سلبي.وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 49% من المواطنين الألمان غير راضين عن عمل المستشار، الذي ترأس الحكومة الألمانية في ديسمبر/كانون الأول 2021.وأظهر استطلاع الرأي أن الألمان الذين يدعمون شولتز نسبتهم نحو 38%، ما يؤكد انخفاض مؤشر الرضا على عمله وسياسته.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مجلة: انخفاض قياسي لشعبية شولتز في ألمانيا
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أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، بانخفاض قياسي في شعبية المستشار الألماني، أولاف شولتز، في البلاد.
ونقلت صحيفة "بيلد أم زونتاغ"
الدراسة التي أجراها معهد أبحاث الرأي العام "إنسا" أن شعبية المستشار الألماني، أولاف شولتز، وصلت إلى مستوى قياسي سلبي.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 49% من المواطنين الألمان غير راضين عن عمل المستشار، الذي ترأس الحكومة الألمانية في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وأظهر استطلاع الرأي أن الألمان الذين يدعمون شولتز نسبتهم نحو 38%، ما يؤكد انخفاض مؤشر الرضا على عمله وسياسته.