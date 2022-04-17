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https://arabic.sputniknews.com/20220417/مجلة-حلفاء-الولايات-المتحدة-يرفضون-دعم-العقوبات-ضد-روسيا-1061279815.html
مجلة: حلفاء الولايات المتحدة يرفضون دعم العقوبات ضد روسيا
مجلة: حلفاء الولايات المتحدة يرفضون دعم العقوبات ضد روسيا
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة ترفض طلبات الأخيرة بفرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T05:03+0000
2022-04-17T05:03+0000
العالم
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وذكرت مجلة "الإيكونوميست" أن "الهند تبقى الدولة الأكثر إزعاجًا للغرب، حيث تمتنع باستمرار عن اتخاذ قرارات بفرض العقوبات على موسكو"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الهند ليست وحدها من ترفض العقوبات بل هناك دول عدة من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية حتى حلفاء قدامى لواشنطن يرفضون مطالباتها بفرض عقوبات على روسيا أو على الأقل الانضمام إليها".واعتبرت المجلة أن العديد من الدول ترفض انتقاد أو اتخاذ تدابير تقييدية ضد روسيا بسبب المصالح التجارية أو المعتقدات الأيديولوجية أو الطموحات الاستراتيجية أو الخوف من فقدان شريك تجاري. وتضيف المجلة في تقريرها: "الغرب أصبح مهووسًا بالصراع في أوكرانيا وكأن ليس هناك مشاكل عالمية أخرى وهذا سيقلل من أهمية الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان في أجزاء أخرى من العالم".وخلصت المجلة إلى أن "الترحيب الأوروبي الحار باللاجئين الأوكرانيين مثير للغضب مقارنة بموقفها تجاه اللاجئين السوريين ومن الواضح أن الدول العربية غير راضية عن هذا النوع من السياسة".
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العالم

مجلة: حلفاء الولايات المتحدة يرفضون دعم العقوبات ضد روسيا

05:03 GMT 17.04.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي جو بايدن، البيت الأبيض، واشنطن، الولايات المتحدة 13 مايو 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن، البيت الأبيض، واشنطن، الولايات المتحدة 13 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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كشفت وسائل إعلام بريطانية أن بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة ترفض طلبات الأخيرة بفرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وذكرت مجلة "الإيكونوميست" أن "الهند تبقى الدولة الأكثر إزعاجًا للغرب، حيث تمتنع باستمرار عن اتخاذ قرارات بفرض العقوبات على موسكو"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الهند ليست وحدها من ترفض العقوبات بل هناك دول عدة من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية حتى حلفاء قدامى لواشنطن يرفضون مطالباتها بفرض عقوبات على روسيا أو على الأقل الانضمام إليها".
واعتبرت المجلة أن العديد من الدول ترفض انتقاد أو اتخاذ تدابير تقييدية ضد روسيا بسبب المصالح التجارية أو المعتقدات الأيديولوجية أو الطموحات الاستراتيجية أو الخوف من فقدان شريك تجاري.
وتضيف المجلة في تقريرها: "الغرب أصبح مهووسًا بالصراع في أوكرانيا وكأن ليس هناك مشاكل عالمية أخرى وهذا سيقلل من أهمية الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان في أجزاء أخرى من العالم".
وخلصت المجلة إلى أن "الترحيب الأوروبي الحار باللاجئين الأوكرانيين مثير للغضب مقارنة بموقفها تجاه اللاجئين السوريين ومن الواضح أن الدول العربية غير راضية عن هذا النوع من السياسة".
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:57 GMT
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