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هالة سرحان: صدام حسين هددني بالاغتيال
هالة سرحان: صدام حسين هددني بالاغتيال
قالت الإعلامية المصرية هالة سرحان إنها تلقت تهديدات في فترة عملها بالقتل من قبل النظام العراقي لأنها وصفت الرئيس العراقي وقتها صدام حسين بـ"الديكتاتور". 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T15:26+0000
2022-04-17T15:26+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
صدام حسين
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وأوضحت سرحان، خلال استضافتها في برنامج "حبر سري"، على فضائية "القاهرة والناس"، أنها كانت تقدم برنامجا على شبكة art وتعرضت بسبب البرنامج لتهديد بالاغتيال.وأضافت: "كنت قد قررت أن أترك art وكنا بنعمل برنامج عن حرب الخليج واسمه "الحقيقة" وكان سياسي بالدرجة الأولى وكان خطير ويتكلم عن العراق وصدام حسين".وتابعت الإعلامية المصرية "البرنامج كان عمل مميز يوثق لفترة حرب الخليج ... جاب لى مشاكل وجالي تهديد بالاغتيال من صدام حسين لأني قلت عليه دكتاتور".وأضافت: "قلت على صدام حسين ديكتاتور في وقت الجميع كان كله بيقول عليه مظلوم ولكن احنا دلوقتي مش عارفين نقول إيه لأن اللى أتوا بعده لحكم العراق مش عارفين يحققوا حاجة للعراق ولكن دلوقتي الحال بيتغير والعراق يتحسن".
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العراق, أخبار العراق اليوم, صدام حسين

هالة سرحان: صدام حسين هددني بالاغتيال

15:26 GMT 17.04.2022
© AP Photo / NIKOLA SOLICالرئيس العراقي الراحل صدام حسين
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / NIKOLA SOLIC
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قالت الإعلامية المصرية هالة سرحان إنها تلقت تهديدات في فترة عملها بالقتل من قبل النظام العراقي لأنها وصفت الرئيس العراقي وقتها صدام حسين بـ"الديكتاتور".
وأوضحت سرحان، خلال استضافتها في برنامج "حبر سري"، على فضائية "القاهرة والناس"، أنها كانت تقدم برنامجا على شبكة art وتعرضت بسبب البرنامج لتهديد بالاغتيال.
وأضافت: "كنت قد قررت أن أترك art وكنا بنعمل برنامج عن حرب الخليج واسمه "الحقيقة" وكان سياسي بالدرجة الأولى وكان خطير ويتكلم عن العراق وصدام حسين".
وتابعت الإعلامية المصرية "البرنامج كان عمل مميز يوثق لفترة حرب الخليج ... جاب لى مشاكل وجالي تهديد بالاغتيال من صدام حسين لأني قلت عليه دكتاتور".
وأضافت: "قلت على صدام حسين ديكتاتور في وقت الجميع كان كله بيقول عليه مظلوم ولكن احنا دلوقتي مش عارفين نقول إيه لأن اللى أتوا بعده لحكم العراق مش عارفين يحققوا حاجة للعراق ولكن دلوقتي الحال بيتغير والعراق يتحسن".
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