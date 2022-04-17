https://arabic.sputniknews.com/20220417/وزير-الاتصالات-السعودي-يؤكد-استمرار-حجب-خدمة-الاتصال-ببعض-التطبيقات-لأن-أمن-الوطن-خط-أحمر-1061311209.html
وزير الاتصالات السعودي يؤكد استمرار حجب خدمة الاتصال ببعض التطبيقات لأن "أمن الوطن خط أحمر"
وزير الاتصالات السعودي يؤكد استمرار حجب خدمة الاتصال ببعض التطبيقات لأن "أمن الوطن خط أحمر"
قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في السعودية عبدالله السواحة إن سيادة الوطن وأمنه خط أحمر، مشيرا إلى استمرار حجب خدمة الاتصال ببعض التطبيقات داخل المملكة. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T21:11+0000
2022-04-17T21:11+0000
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السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأكد السواحة خلال لقائه المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، على أنه "صاحب قرار فتح التطبيقات؛ لكنَّ سيادة الوطن وأمنه خط أحمر".وتابع: "الشركات التي لا تحترم سيادة وأمن الوطن وتتعاون مع الإجراءات التنظيمية والأمنية لن نتعاون معها؛ لأنه لا أحد فوق الوطن".وأضاف: "وصلنا إلى 7 شركات مرخصة، وأكثر من 50 باقة"، بحسب ما نقل موقع "عاجل".وتابع "الاندماجات الجارية في قطاع الاتصالات تركز على الخبرة والجودة، وقد وصلنا إلى الترتيب السادس عالميًّا في سرعة الإنترنت بعد أن كنا الرقم 106".وأكد الوزير على أن "التنافسية بين شركات الاتصالات تحكمها معايير واضحة؛ وذلك لمنع قيام شركة بإخراج أخرى من المنافسة؛ ولذلك نضع سقفًا للأسعار المتاحة".وقال الوزير إن "بيانات المستخدمين باتت تحديا عالميًا؛ لأن المستخدم يشارك بيانات عبر منصات التواصل الاجتماعي قد لا تعلمها الحكومات، مثمنًا في هذا الصدد، دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والنيابة العامة في شن حملات تستهدف الذين يقومون بتسريب البيانات".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
وزير الاتصالات السعودي يؤكد استمرار حجب خدمة الاتصال ببعض التطبيقات لأن "أمن الوطن خط أحمر"
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قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في السعودية عبدالله السواحة إن سيادة الوطن وأمنه خط أحمر، مشيرا إلى استمرار حجب خدمة الاتصال ببعض التطبيقات داخل المملكة.
وأكد السواحة خلال لقائه المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، على أنه "صاحب قرار فتح التطبيقات؛ لكنَّ سيادة الوطن وأمنه خط أحمر".
وتابع: "الشركات التي لا تحترم سيادة وأمن الوطن وتتعاون مع الإجراءات التنظيمية والأمنية لن نتعاون معها؛ لأنه لا أحد فوق الوطن".
وفي سياق آخر، وبشأن أسعار الإنترنت قال الوزير إن "المنظم للانترنت لا يتحكم في الأسعار، وإنما يعمل على ضمان وفرة وجودة وتنافسية المنتج".
وأضاف: "وصلنا إلى 7 شركات مرخصة، وأكثر من 50 باقة"، بحسب ما نقل موقع "عاجل
".
وتابع "الاندماجات الجارية في قطاع الاتصالات تركز على الخبرة والجودة، وقد وصلنا إلى الترتيب السادس عالميًّا في سرعة الإنترنت بعد أن كنا الرقم 106".
وأكد الوزير على أن "التنافسية بين شركات الاتصالات تحكمها معايير واضحة؛ وذلك لمنع قيام شركة بإخراج أخرى من المنافسة؛ ولذلك نضع سقفًا للأسعار المتاحة".
وقال الوزير إن "بيانات المستخدمين باتت تحديا عالميًا؛ لأن المستخدم يشارك بيانات عبر منصات التواصل الاجتماعي قد لا تعلمها الحكومات، مثمنًا في هذا الصدد، دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والنيابة العامة في شن حملات تستهدف الذين يقومون بتسريب البيانات".