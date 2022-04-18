https://arabic.sputniknews.com/20220418/إعلام-بوتين-يدعو-بينيت-في-رسالة-إلى-نقل-ملكية-كنيسة-ألكسندر-نيفسكي-في-القدس-إلى-روسيا-1061326704.html
إعلام: بوتين يدعو بينيت في رسالة إلى نقل ملكية كنيسة ألكسندر نيفسكي في القدس إلى روسيا
إعلام: بوتين يدعو بينيت في رسالة إلى نقل ملكية كنيسة ألكسندر نيفسكي في القدس إلى روسيا
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كتب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يطلب فيه نقل ملكية كنيسة ألكسندر نيفسكي بالقدس إلى... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T11:47+0000
2022-04-18T11:47+0000
2022-04-18T11:47+0000
العالم
روسيا
كنيسة
القدس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102872/09/1028720975_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_58f3702c105a79729249639d34f12206.jpg
وأفادت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصدر إسرائيلي، قوله "طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت متأخر من ليلة الأحد، في رسالة إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بتسليم كنيسة ألكسندر نيفسكي في البلدة القديمة بالقدس إلى روسيا على الفور بعد أن وعد بها رئيس الوزراء (الإسرائيلي) السابق بنيامين نتنياهو".هذا ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء بعد على هذه المعلومات.في وقت سابق يوم الجمعة، قال رئيس الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية (IOPS)، سيرجي ستيباشين، إن الوضع في أوكرانيا أوقف نقل مجمع ألكسندر في القدس إلى روسيا.ومجمع ألكسندر هو الموقع الروسي الوحيد داخل مدينة القدس القديمة، على بضع عشرات من الأمتار من مكان صلب المسيح ودفنه وقيامته.ويحتوي المجمع الذي كانت تمتلكه روسيا منذ قرن ونصف، على "عتبة بوابة الحكم"، حيث قرئ على يسوع الحكم النهائي في طريقه إلى جلجثة حيث تم صلبه، بالإضافة إلى "عين الإبرة" المذكورة في الكتاب المقدس، وهو ممر ضيق في سور المدينة القديمة، وكذلك كنيسة ألكسندر نيفسكي.ويتم في الوقت الحالي إدارة الكنيسة من خلال هيكلية أجنبية تطلق على نفسها اسم الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية الإمبراطورية وتعتبر نفسها وريثة للجمعية المذكورة، ومقرها موسكو قبل الثورة الاشتراكية في روسيا سنة 1917.
القدس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102872/09/1028720975_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_fd359a02195d3c8818019a6334940aeb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, كنيسة, القدس
إعلام: بوتين يدعو بينيت في رسالة إلى نقل ملكية كنيسة ألكسندر نيفسكي في القدس إلى روسيا
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كتب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يطلب فيه نقل ملكية كنيسة ألكسندر نيفسكي بالقدس إلى ملكية روسيا.
وأفادت صحيفة
"هآرتس" نقلا عن مصدر إسرائيلي، قوله "طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت متأخر من ليلة الأحد، في رسالة إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بتسليم كنيسة ألكسندر نيفسكي في البلدة القديمة بالقدس إلى روسيا على الفور بعد أن وعد بها رئيس الوزراء (الإسرائيلي) السابق بنيامين نتنياهو".
هذا ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء بعد على هذه المعلومات.
في وقت سابق يوم الجمعة، قال رئيس الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية (IOPS)، سيرجي ستيباشين، إن الوضع في أوكرانيا أوقف نقل مجمع ألكسندر في القدس إلى روسيا.
وقال ستيباشين إن رئيس الاتحاد الروسي يعتزم "تقديم طلب كتابي إلى رئيس وزراء إسرائيل الجديد، بينيت، على وجه التحديد لمجمع ألكسندر".
ومجمع ألكسندر هو الموقع الروسي الوحيد داخل مدينة القدس القديمة، على بضع عشرات من الأمتار من مكان صلب المسيح ودفنه وقيامته.
ويحتوي المجمع الذي كانت تمتلكه روسيا منذ قرن ونصف، على "عتبة بوابة الحكم"، حيث قرئ على يسوع الحكم النهائي في طريقه إلى جلجثة حيث تم صلبه، بالإضافة إلى "عين الإبرة" المذكورة في الكتاب المقدس، وهو ممر ضيق في سور المدينة القديمة، وكذلك كنيسة ألكسندر نيفسكي.
ويتم في الوقت الحالي إدارة الكنيسة من خلال هيكلية أجنبية تطلق على نفسها اسم الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية الإمبراطورية وتعتبر نفسها وريثة للجمعية المذكورة، ومقرها موسكو قبل الثورة الاشتراكية في روسيا سنة 1917.