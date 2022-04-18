https://arabic.sputniknews.com/20220418/الدفاع-التركية-تنشر-مقطعا-مصورا-من-عملية-قفل-المخلب-فيديو-1061325551.html
الدفاع التركية تنشر مقطعا مصورا من عملية "قفل المخلب"... فيديو
الدفاع التركية تنشر مقطعا مصورا من عملية "قفل المخلب"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع التركية، مقطعا مصورا يظهر جانبا من عملية "قفل المخلب" التي أطلقتها القوات المسلحة ضد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T11:14+0000
2022-04-18T11:14+0000
2022-04-18T11:14+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101823/47/1018234743_0:191:1600:1091_1920x0_80_0_0_0e37f50d0365cbc977fda75d95f1bd2b.jpg
ويظهر المقطع إقلاع المقاتلات والمروحيات وإصابتها أهداف التنظيمات الإرهابية بدقة عالية، بالإضافة لعمليات إنزال نفذتها قوات الكوماندوز والقوات الخاصة التركيتين.هذا وأطلقت تركيا عملية "قفل المخلب" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.وعقب بدء العملية، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".هذا وأعلنت الوزارة عن تحييد 19 شخصا من حزب العمال الكردستاني خلال العملية.من جهته أكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، أن تركيا مصممة على دحر المنظمات الإرهابية وداعميها داخل حدود البلاد وخارجها، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".جاء ذلك في تغريدة له، الاثنين، عبر حسابه على تويتر، تعليقاً على عملية "قفل المخلب" التي أطلقها الجيش التركي ضد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.وقال أوقطاي: "مصممون على دحر التنظيمات الإرهابية وداعميها داخل حدود تركيا وخارجها".واختتم تغريدته بالدعاء بالتوفيق لجنود الجيش التركي في عمليتهم العسكرية الجارية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101823/47/1018234743_0:41:1600:1241_1920x0_80_0_0_f121ec3983e00bd42c42773a6373d6f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
الدفاع التركية تنشر مقطعا مصورا من عملية "قفل المخلب"... فيديو
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع التركية، مقطعا مصورا يظهر جانبا من عملية "قفل المخلب" التي أطلقتها القوات المسلحة ضد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.
ويظهر المقطع إقلاع المقاتلات والمروحيات وإصابتها أهداف التنظيمات الإرهابية بدقة عالية، بالإضافة لعمليات إنزال نفذتها قوات الكوماندوز والقوات الخاصة التركيتين.
هذا وأطلقت تركيا عملية "قفل المخلب" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.
وعقب بدء العملية، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
هذا وأعلنت الوزارة عن تحييد 19 شخصا من حزب العمال الكردستاني خلال العملية.
من جهته أكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، أن تركيا مصممة على دحر المنظمات الإرهابية وداعميها داخل حدود البلاد وخارجها، بحسب ما نقلت
وكالة "الأناضول".
جاء ذلك في تغريدة له، الاثنين، عبر حسابه على تويتر، تعليقاً على عملية "قفل المخلب" التي أطلقها الجيش التركي ضد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.
وقال أوقطاي: "مصممون على دحر التنظيمات الإرهابية وداعميها داخل حدود تركيا وخارجها".
واختتم تغريدته بالدعاء بالتوفيق لجنود الجيش التركي في عمليتهم العسكرية الجارية.