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https://arabic.sputniknews.com/20220418/الدفاع-الروسية-11-ألف-جندي-سيشاركون-في-العرض-العسكري-لعيد-النصر-بموسكو-1061318788.html
الدفاع الروسية: 11 ألف جندي سيشاركون في العرض العسكري لعيد النصر بموسكو
الدفاع الروسية: 11 ألف جندي سيشاركون في العرض العسكري لعيد النصر بموسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عرضا عسكريا أقيم في ألابينو في ضواحي موسكو، بمشاركة 11 ألف جندي، استعدادا لحفل عيد النصر المزمع إقامته في الساحة الحمراء في الـ 9... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T08:38+0000
2022-04-18T08:45+0000
رصد عسكري
تحضير
العرض العسكري
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وقالت الوزارة في بيان "في المجموع، شارك 11 ألف جندي و131 وحدة من الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية و 77 طائرة وطائرة هليكوبتر ضمن الاستعدادات للعرض في الساحة الحمراء".وتابعت الوزارة: "تم تضمين طلاب المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ووكالات إنفاذ القانون الأخرى والضباط والرقباء والجنود من التشكيلات والوحدات العسكرية للمنطقة العسكرية الغربية في 33 احتفالية تحضيرية في ساحة التدريب في ألابينو . كما شارك في التدريب تلاميذ مدرستي سوفوروف ونكيموف وسلاح المتدربين وأعضاء حركة يونارميا وتريك وقوزاق كوبان".أنظمة الصواريخ العملياتية والتكتيكية "اسكندر-إم" ومدافع الهاوتزر "Msta-S" و"تورنادو-جي".وتابع: "أيضا، كجزء من التحضيرات، ظهرت أنظمة الدفاع الجوي "تور-إم2" و "بوك-إم3" و"إس-400 تراومف" ومعدات القوات المحمولة جوا، قوات الصواريخ الاستراتيجية ونقلت على الشاحنات الروبوتات الصدمية "أورانوس -9".
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رصد عسكري, تحضير, العرض العسكري

الدفاع الروسية: 11 ألف جندي سيشاركون في العرض العسكري لعيد النصر بموسكو

08:38 GMT 18.04.2022 (تم التحديث: 08:45 GMT 18.04.2022)
© Sputnik . Sergey Gruyev / الذهاب إلى بنك الصورالعرض العسكري للاحتفال بالذكرى الـ 76 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية
العرض العسكري للاحتفال بالذكرى الـ 76 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Sputnik . Sergey Gruyev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عرضا عسكريا أقيم في ألابينو في ضواحي موسكو، بمشاركة 11 ألف جندي، استعدادا لحفل عيد النصر المزمع إقامته في الساحة الحمراء في الـ 9 مايو/أيار المقبل.
وقالت الوزارة في بيان "في المجموع، شارك 11 ألف جندي و131 وحدة من الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية و 77 طائرة وطائرة هليكوبتر ضمن الاستعدادات للعرض في الساحة الحمراء".
وتابعت الوزارة: "تم تضمين طلاب المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ووكالات إنفاذ القانون الأخرى والضباط والرقباء والجنود من التشكيلات والوحدات العسكرية للمنطقة العسكرية الغربية في 33 احتفالية تحضيرية في ساحة التدريب في ألابينو . كما شارك في التدريب تلاميذ مدرستي سوفوروف ونكيموف وسلاح المتدربين وأعضاء حركة يونارميا وتريك وقوزاق كوبان".

وأضاف البيان: "كجزء من العرض التحضيري في ألابينو، مرت مركبات أمنية مشددة "تايفون" ومركبات القتال للمشاة "بي ام بي-2"و "بي إم بي-3" و "كورغانتسك-25" ودبابات "تي-72بي3ام" و "تي-90 إم" و "تي-14 أرماتا".

أنظمة الصواريخ العملياتية والتكتيكية "اسكندر-إم" ومدافع الهاوتزر "Msta-S" و"تورنادو-جي".
وتابع: "أيضا، كجزء من التحضيرات، ظهرت أنظمة الدفاع الجوي "تور-إم2" و "بوك-إم3" و"إس-400 تراومف" ومعدات القوات المحمولة جوا، قوات الصواريخ الاستراتيجية ونقلت على الشاحنات الروبوتات الصدمية "أورانوس -9".
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