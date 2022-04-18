https://arabic.sputniknews.com/20220418/العراق-داعش-يفجر-مرقدا-دينيا-في-ديالى-1061317200.html
العراق... "داعش" يفجر مرقدا دينيا في ديالى
العراق... "داعش" يفجر مرقدا دينيا في ديالى
فجر تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، اليوم الإثنين، مرقدا دينيا في محافظة ديالى. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T07:41+0000
2022-04-18T07:41+0000
2022-04-18T07:41+0000
العراق
العالم العربي
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ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني إن "عصابات داعش الإرهابية أقدمت على تفجير مرقد سيد شعبان في بساتين ناحية العبارة 19 كم شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى".وسبق وأعلنت الشرطة العراقية الاتحادية، اليوم الاثنين، تدمير وكر يضم أسلحة وعتاد في محافظة كركوك شمالي البلاد.وأوضح البيان أن الوكر "يحتوي على (2 سلاح بندقية كلاشنكوف، سلاح قاذفة 40 ملم، 4 صواريخ قاذفة، جهاز موبايل، عتاد خفيف ومتوسط مختلف الأنواع، حمالة تحوي صواريخ قاذفة، مساطر تفجير، عبوات ناسفة، شاحنات موبايل، أواني طبخ، مواد غذائية).واختتم البيان بالإشارة إلى أنه تم "تدمير الوكر ومعالجة كافة المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للفرقة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
العراق... "داعش" يفجر مرقدا دينيا في ديالى
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فجر تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، اليوم الإثنين، مرقدا دينيا في محافظة ديالى.
ونقلت "السومرية نيوز
" عن مصدر أمني إن "عصابات داعش الإرهابية أقدمت على تفجير مرقد سيد شعبان في بساتين ناحية العبارة 19 كم شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى".
وسبق وأعلنت الشرطة العراقية الاتحادية، اليوم الاثنين، تدمير وكر يضم أسلحة وعتاد في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وأصدرت الشرطة بيانا قالت فيه إن "أبطال الفرقة الخامسة من الشرطة تمكنوا أثناء تنفيذ عملية المطرقة الحديدية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في كركوك، وأثناء تفتيش وادي (معيزيلة) بكركوك، من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية".
وأوضح البيان أن الوكر "يحتوي على (2 سلاح بندقية كلاشنكوف، سلاح قاذفة 40 ملم، 4 صواريخ قاذفة، جهاز موبايل، عتاد خفيف ومتوسط مختلف الأنواع، حمالة تحوي صواريخ قاذفة، مساطر تفجير، عبوات ناسفة، شاحنات موبايل، أواني طبخ، مواد غذائية).
واختتم البيان بالإشارة إلى أنه تم "تدمير الوكر ومعالجة كافة المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للفرقة".