https://arabic.sputniknews.com/20220418/انفجار-في-حي-بيوغلو-في-مدينة-إسطنبول-التركية--1061315368.html
انفجار في حي بيوغلو في مدينة إسطنبول التركية
انفجار في حي بيوغلو في مدينة إسطنبول التركية
وقع انفجار اليوم الاثنين في منطقة بيوغلو في مدينة إسطنبول التركية، وتم إجلاء السكان بسبب كثرة الدخان. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T06:49+0000
2022-04-18T06:49+0000
2022-04-18T06:49+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
صوت انفجار
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت جريدة "صباح" في خبر عاجل: "في بيوغلو، حدث انفجار في هياكل الكابلات تحت الأرض. يتم إجلاء السكان من المبنى بسبب الدخان الكثيف بالخارج".ولا توجد معلومات عن ضحايا حتى الآن.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, صوت انفجار
انفجار في حي بيوغلو في مدينة إسطنبول التركية
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وقع انفجار اليوم الاثنين في منطقة بيوغلو في مدينة إسطنبول التركية، وتم إجلاء السكان بسبب كثرة الدخان.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت جريدة "صباح" في خبر عاجل: "في بيوغلو، حدث انفجار في هياكل الكابلات تحت الأرض. يتم إجلاء السكان من المبنى بسبب الدخان الكثيف بالخارج".
ولا توجد معلومات عن ضحايا حتى الآن.