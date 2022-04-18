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بوتين: من الضروري تسريع عملية الانتقال إلى الروبل والعملات الوطنية للدول الشريكة في التجارة الخارجية

بوتين: من الضروري تسريع عملية الانتقال إلى الروبل والعملات الوطنية للدول الشريكة في التجارة الخارجية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير فلاديمير بوتين على ضرورة تسريع عملية الانتقال الى الروبل والعملات الوطنية للدول الشريكة في التجارة الخارجية. 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T12:20+0000

2022-04-18T12:20+0000

2022-04-18T12:43+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين في اجتماع حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، اليوم الاثنين، "من المؤكد أن القيود التي فرضتها الدول غير الصديقة لروسيا قد أثرت على فرص الأعمال التجارية المحلية. لقد عرقلت الخدمات اللوجستية لتسليم الصادرات والواردات وخلقت عقبات أمام سداد المدفوعات. من الضروري مساعدة رجال الأعمال في حل هذه المشاكل، بما في ذلك تسريع انتقال التجارة الخارجية بالروبل والعملات الوطنية للبلدان التي تعتبر شركاء أعمال موثوقين."وأضاف بوتين أنه من الضروري مراقبة الوضع الاقتصاد وسوق العمل باستمرار واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مؤكدا أن البنك المركزي والحكومة تمكنا من القيام بذلك طوال الوقت، قائلا "من الواضح الحاجة إلى مراقبة وضع الاقتصاد وسوق العمل باستمرار، وكما يقولون، مواكبة، واتخاذ قرارات في الوقت المناسب للعمل المستقر والواثق للأعمال التجارية ورجال الأعمال. حتى الآن نجحت الحكومة والبنك المركزي بالتأكيد في هذا".وتابع "من الواضح أن العامل السلبي الرئيسي للاقتصاد في الآونة الأخيرة كان ضغط العقوبات، ضغط العقوبات من الدول الغربية، وكان الهدف هو تقويض الوضع المالي والاقتصادي في بلدنا بسرعة ، لإثارة الذعر في الأسواق وانهيار النظام المصرفي ، ونقص السلع في المتاجر على نطاق واسع، لكن يمكننا القول بثقة أن مثل هذه السياسة تجاه روسيا قد فشلت".

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روسيا, فلاديمير بوتين