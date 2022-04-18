https://arabic.sputniknews.com/20220418/تأثير-تعليق-عضوية-القائمة-العربية-الموحدة-في-الكنيست-1061333887.html
تأثير تعليق عضوية "القائمة العربية الموحدة" في الكنيست
تأثير تعليق عضوية "القائمة العربية الموحدة" في الكنيست
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تتهم الولايات المتحدة باستخدام أسلحة بيولوجية محرمة دوليا؛ وزير الاقتصاد اللبناني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن حلول للأزمة الاقتصادية؛ تواصل... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T13:42+0000
2022-04-18T13:42+0000
2022-04-18T13:42+0000
راديو
بلا قيود
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تأثير تعليق عضوية "القائمة العربية الموحدة" في الكنيست
تأثير تعليق عضوية "القائمة العربية الموحدة" في الكنيست
أفاد مراسل "سبوتنيك" في فلسطين، أجود جرادات، أن المواجهات ما زالت مستمرة في المسجد الأقصى، كما أن القائمة العربية الموحدة علقت عضويتها في الكنيست الإسرائيلي.حول هذا الموضوع، قال محمد حسين كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست السابق، لـ "بلا قيود".خبير: واشنطن تطور أسلحة بيولوجية لمهاجمة موسكو وبكينقال إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية: إن "البنتاغون يشرف على 336 مختبرًا في 30 منطقة خارج البلاد، وحوالي 60 موقعاً في المناطق المتاخمة لروسيا والصين، تم تحديثها منذ عام 2005 على نفقة الإدارة العسكرية الأمريكية".حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي السوري، أسامة دنورة، لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
تأثير تعليق عضوية "القائمة العربية الموحدة" في الكنيست
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تتهم الولايات المتحدة باستخدام أسلحة بيولوجية محرمة دوليا؛ وزير الاقتصاد اللبناني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن حلول للأزمة الاقتصادية؛ تواصل الاعتداءات على الفلسطينيين والقائمة العربية تجمد عضويتها في الكنيست؛ فقرة "رحمة" الرمضانية من بنغازي الليبية.
أفاد مراسل "سبوتنيك" في فلسطين، أجود جرادات، أن المواجهات ما زالت مستمرة في المسجد الأقصى، كما أن القائمة العربية الموحدة علقت عضويتها في الكنيست الإسرائيلي.
حول هذا الموضوع، قال محمد حسين كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست السابق، لـ "بلا قيود
".
إن "هذه سابقة تاريخية للقائمة العربية، وسنرى مدى نجاحها بعد عودة الكنيست للاجتماع بعد العطلة، فلا ضرورة للوجود في هذا الائتلاف، إن كانت إسرائيل تنتهك مقدساتنا وعقيدتنا، وأطالب عبر منبركم الإعلامي، الدول العربية بالتحرك لحماية الأقصى والشعب الفلسطيني، والتراجع عن التطبيع".
خبير: واشنطن تطور أسلحة بيولوجية لمهاجمة موسكو وبكين
قال إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية: إن "البنتاغون يشرف على 336 مختبرًا في 30 منطقة خارج البلاد، وحوالي 60 موقعاً في المناطق المتاخمة لروسيا والصين، تم تحديثها منذ عام 2005 على نفقة الإدارة العسكرية الأمريكية".
حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي السوري، أسامة دنورة، لـ"سبوتنيك
":
"من غير المستبعد أن تكون الولايات المتحدة متورطة باستخدام السلاح البيولوجي ضد روسيا والصين، عبر تطويرها لتستهدف جينات معينة، كالعرق الأصفر الصيني، والعرق السلافي الروسي، لأن واشنطن ضليعة بأسلحة الدمار الشامل، حيث استخدمتها في فيتنام وبقيت آثارها لعقود تظهر على الأجنة والنباتات، وكذلك في العراق، وفي مناطق أخرى من العالم، وانتهكت جميع القوانين الدولية التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة، وللأسف الشديد تبقى دون محاسبة أو محاكمة، لأنها تسيطر على الأمم المتحدة، وقرارات المجتمع الدولي".
التفاصيل في الملف الصوتي...