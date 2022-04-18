https://arabic.sputniknews.com/20220418/جمعية-فلسطينية-تدخل-الفرحة-إلى-قلوب-الأيتام-في-غزة-صور-1061314827.html

جمعية فلسطينية تدخل الفرحة إلى قلوب الأيتام في غزة... صور

جمعية فلسطينية تدخل الفرحة إلى قلوب الأيتام في غزة... صور

نظمت جمعية الأمل للأيتام في مدينة غزة حفلا للأطفال الأيتام، الذين جاؤوا من كل أنحاء قطاع غزة، لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم في شهر رمضان. 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T06:23+0000

2022-04-18T06:23+0000

2022-04-18T06:23+0000

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تخلل الحفل العديد من الفقرات الترفيهية للأطفال، وتقول نجلاء الغلايني عضو مجلس إدارة جمعية الامل للأيتام لوكالة "سبوتنيك": "الأيتام جاؤوا من كل مدن ومخيمات قطاع غزة، ولم نكتف فقط بأيتام الجمعية بل حرصنا على قدوم عدد أكبر من الأيتام من مختلف أنحاء غزة ليصل العدد في هذا الحفل إلى 1000 يتيم، قدمنا لهم يوما ترفيهيا جميلا فيه الهدايا والألعاب والفقرات الترفيهية وإفطار بصحبة ذويهم، في محاولة من الجمعية لإدخال البهجة والسرور على الأيتام في قطاع غزة".الحفل جاء ضمن الاحتفالات بيوم اليتيم العربي وضمن الفعاليات،التي تعنى في هذا اليوم وما بعده، وقد كان الاهتمام بالأطفال الأيتام بشكل كبير خاصة في شهر رمضان.وقالت الطفلة رهف ياسين: "سعيدة جداً بالمشاركة في هذا الحفل، ولقد شاركت في الدبكة مع صديقاتي في جمعية الأمل، وأتمنى أن تستمر هذا الفعاليات للأطفال الأيتام خلال شهر رمضان".جمعية الأمل تقدم خدمات لقرابة 12 ألف يتيم في قطاع غزة، وقالت نجلاء الغلايني: "مئة ألف خدمة مجتمعية خلال الربع الأول لعام 2022، قدمت لأكثر من 12 ألف يتيم موزعين على 3500 أسرة وتعددت هذه الخدمات ما بين خدمات صحية وتعليمية وإغاثية وتنموية ودعم نفسي، وتم تقديم هذه الخدمات من خلال مراكزنا المتعددة من خلال مركز الإيواء الذي يقدم الرعاية الشاملة للأيتام ومركز الموهبة والإبداع، الذي يعمل على تنمية مواهب وقدرات الأيتام والمركز الثقافي المجتمعي والتدريب المهني الذي يسعى للارتقاء بالأيتام في التعليم ومعالجة صعوبات التعلم والعمل على تمكين الأيتام وذويهم وغيرهم من الجمعيات والمؤسسات، ونأمل في استمرار تقديم هذه الخدمات لبقية العام".

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تقارير سبوتنيك, أخبار قطاع غزة, جمعية, أيتام