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https://arabic.sputniknews.com/20220418/قائد-من-دونيتسك-يكشف-عن-وجود-مرتزقة-أجانب-على-أراضي-ماريوبول-فيديو-1061332719.html
قائد من دونيتسك يكشف عن وجود مرتزقة أجانب على أراضي ماريوبول... فيديو
قائد من دونيتسك يكشف عن وجود مرتزقة أجانب على أراضي ماريوبول... فيديو
كشف قائد وحدة قتالية من جمهورية دونيتسك عن وجود مرتزقة أجانب على أراضي مصنع "آزوفستال" المحاصر في ماريوبول. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T13:39+0000
2022-04-18T13:39+0000
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وأكد القائد أن عددهم كبير منهم في "آزوفستال" وهم من بولندا وبريطانيا وسويسرا. مشيرا إلى أنهم مدربون جادون، وبرتب كبيرة.وأضاف: هم لا يحاولون الهجوم أو الاقتحام لأنهم يحاولون الحفاظ على أرواحهم.وقال: في حال ألقينا القبض على هؤلاء الأشخاص، سيتسبب هذا بحزن كبير لأولئك الذين بدؤوا هذا الأمر عام 2014.. مشيرا إلى أنهم سيفعلون كل ما بوسعهم.
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العالم, روسيا

قائد من دونيتسك يكشف عن وجود مرتزقة أجانب على أراضي ماريوبول... فيديو

13:39 GMT 18.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية دونيتسك الشعبية على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، أوكرانيا
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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كشف قائد وحدة قتالية من جمهورية دونيتسك عن وجود مرتزقة أجانب على أراضي مصنع "آزوفستال" المحاصر في ماريوبول.
وأكد القائد أن عددهم كبير منهم في "آزوفستال" وهم من بولندا وبريطانيا وسويسرا. مشيرا إلى أنهم مدربون جادون، وبرتب كبيرة.
وأضاف: هم لا يحاولون الهجوم أو الاقتحام لأنهم يحاولون الحفاظ على أرواحهم.
وقال: في حال ألقينا القبض على هؤلاء الأشخاص، سيتسبب هذا بحزن كبير لأولئك الذين بدؤوا هذا الأمر عام 2014.. مشيرا إلى أنهم سيفعلون كل ما بوسعهم.
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