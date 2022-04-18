https://arabic.sputniknews.com/20220418/مستشار-الرئيس-الإماراتي-موجة-الكراهية-التي-تشهدها-السويد-ضد-ديننا-الإسلامي-تشكل-خطرا-1061332597.html
مستشار الرئيس الإماراتي: موجة الكراهية التي تشهدها السويد ضد ديننا الإسلامي تشكل خطرا
مستشار الرئيس الإماراتي: موجة الكراهية التي تشهدها السويد ضد ديننا الإسلامي تشكل خطرا
علق مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الدبلوماسية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، على واقعة حرق المصحف في السويد. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T13:36+0000
2022-04-18T13:36+0000
2022-04-18T13:36+0000
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واعتبر قرقاش عبر حسابه على "تويتر"، أن "موجة الكراهية والتعصب التي تشهدها السويد ضد ديننا الإسلامي الحنيف مرفوضة وتشكل خطراً لتبنيها فكرا رافضاً لمبادئ التعايش".وتابع: "ما يجري يؤكد نجاعة نهج التسامح الذي يُميز الإمارات، واختارته مسارا لها، وانعكس ايجابا على مجتمعها الذي تعيش فيه العديد من الثقافات والديانات بكل أمن واستقرار".وقامت مجموعة من المتطرفين، يترأسها السويدي الدنماركي راسموس بالودان، بإحراق نسخة من القرآن الكريم شرقي السويد.وحصل راسموس بلودان على تراخيص لإقامة مظاهرات معادية للإسلام في نورشوبينغ ولينشوبينغ، على الساحل الشرقي للبلاد، خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يتمكن من إقامة هذه المظاهرات بسبب منعه من ذلك من قبل جموع من الناس الغاضبة والمناهضة في المدن المذكورة، وفق موقع "آكتار" السويدي الناطق بالعربية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
مستشار الرئيس الإماراتي: موجة الكراهية التي تشهدها السويد ضد ديننا الإسلامي تشكل خطرا
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علق مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الدبلوماسية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، على واقعة حرق المصحف في السويد.
واعتبر قرقاش عبر حسابه على "تويتر"، أن "موجة الكراهية والتعصب التي تشهدها السويد ضد ديننا الإسلامي الحنيف مرفوضة وتشكل خطراً لتبنيها فكرا رافضاً لمبادئ التعايش".
وتابع: "ما يجري يؤكد نجاعة نهج التسامح الذي يُميز الإمارات، واختارته مسارا لها، وانعكس ايجابا على مجتمعها الذي تعيش فيه العديد من الثقافات والديانات بكل أمن واستقرار".
وقامت مجموعة من المتطرفين، يترأسها السويدي الدنماركي راسموس بالودان، بإحراق نسخة من القرآن الكريم شرقي السويد.
وحصل راسموس بلودان على تراخيص لإقامة مظاهرات معادية للإسلام في نورشوبينغ ولينشوبينغ، على الساحل الشرقي للبلاد، خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يتمكن من إقامة هذه المظاهرات بسبب منعه من ذلك من قبل جموع من الناس الغاضبة والمناهضة في المدن المذكورة، وفق موقع "آكتار" السويدي الناطق بالعربية.