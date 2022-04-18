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https://arabic.sputniknews.com/20220418/مصر-للطيران-تعلن-تشغيل-أولى-رحلاتها-من-القاهرة-إلى-بنغازي-الليبية-بعد-توقف-دام-8-سنوات-1061347631.html
"مصر للطيران" تعلن تشغيل أولى رحلاتها من القاهرة إلى بنغازي الليبية بعد توقف دام 8 سنوات
"مصر للطيران" تعلن تشغيل أولى رحلاتها من القاهرة إلى بنغازي الليبية بعد توقف دام 8 سنوات
أعلنت شركة "مصر للطيران"، اليوم الاثنين، تشغيل أولى رحلاتها الجوية من القاهرة إلى مدينة بنغازي الليبية، وذلك بعد توقف دام 8 سنوات بسبب الظروف الأمنية في ليبيا. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T19:51+0000
2022-04-18T19:51+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان للشركة أن أولى الرحلات وصلت إلى مطار بنغازي اليوم، موضحا أنه تقرر تشغيل الخط المباشر بين مطاري القاهرة وبنغازي بمعدل رحلة يومية، في ظل تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وبهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.كانت الرحلات المباشرة بين القاهرة وطرابلس قد عادت مجددا في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بعد توقف منذ عام 2014 أيضا.ومن الجدير بالذكر، أن الرحلات الجوية بين المطارات الليبية ومطار برج العرب بمدينة الإسكندرية، مستمرة منذ سنوات، لكن لم يتم تشغيل رحلات جوية مباشرة إلى القاهرة منذ عام 2014 بسبب الأوضاع الأمنية في ليبيا.
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العالم العربي

"مصر للطيران" تعلن تشغيل أولى رحلاتها من القاهرة إلى بنغازي الليبية بعد توقف دام 8 سنوات

19:51 GMT 18.04.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمطار القاهرة، مصر للطيران، مصر 9 أبريل 2021
مطار القاهرة، مصر للطيران، مصر 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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أعلنت شركة "مصر للطيران"، اليوم الاثنين، تشغيل أولى رحلاتها الجوية من القاهرة إلى مدينة بنغازي الليبية، وذلك بعد توقف دام 8 سنوات بسبب الظروف الأمنية في ليبيا.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان للشركة أن أولى الرحلات وصلت إلى مطار بنغازي اليوم، موضحا أنه تقرر تشغيل الخط المباشر بين مطاري القاهرة وبنغازي بمعدل رحلة يومية، في ظل تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وبهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

كانت الرحلات المباشرة بين القاهرة وطرابلس قد عادت مجددا في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بعد توقف منذ عام 2014 أيضا.

ومن الجدير بالذكر، أن الرحلات الجوية بين المطارات الليبية ومطار برج العرب بمدينة الإسكندرية، مستمرة منذ سنوات، لكن لم يتم تشغيل رحلات جوية مباشرة إلى القاهرة منذ عام 2014 بسبب الأوضاع الأمنية في ليبيا.
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