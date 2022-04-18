https://arabic.sputniknews.com/20220418/منظمة-إيقاد-تبدأ-دراسات-حول-الطاقة-المتجددة-في-4-دول-منها-السودان-1061321062.html
منظمة "إيقاد" تبدأ دراسات حول الطاقة المتجددة في 4 دول منها السودان
منظمة "إيقاد" تبدأ دراسات حول الطاقة المتجددة في 4 دول منها السودان
أعلن مدير إدارة التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي في الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد"،عثمان بابكر، أن المنظمة بدأت تنفيذ دراسات حول مجمعات الطاقة الشمسية... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T09:41+0000
2022-04-18T09:41+0000
2022-04-18T09:41+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الخطوة التي اتخذتها "إيقاد" تأتي ضمن مبادرة الصحراء والطاقة وبالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي للأعوام (2022-2026).يأتي ذلك بعدما أعلن صندوق التنمية الإفريقي مؤخرا عن موافقته على منحة قدرها 5.5 مليون دولار، لمنظمة الإيقاد لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الطاقة من الصحراء.في الإطار ذاته، وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الإفريقي على مساعدة فنية بقيمة 5.5 مليون دولار لبدء إطلاق مبادرة الصحراء إلى الطاقة الرائدة في بلدان منطقة شرق إفريقيا بكل من جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا والسودان الذي يعرف باسم مشروع الطاقة الإقليمي لشرق إفريقيا.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
منظمة "إيقاد" تبدأ دراسات حول الطاقة المتجددة في 4 دول منها السودان
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أعلن مدير إدارة التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي في الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد"،عثمان بابكر، أن المنظمة بدأت تنفيذ دراسات حول مجمعات الطاقة الشمسية وسياسات الطاقة المتجددة الإقليمية في أربع دول من بينها السودان.
وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا
" أن الخطوة التي اتخذتها "إيقاد" تأتي ضمن مبادرة الصحراء والطاقة وبالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي للأعوام (2022-2026).
يأتي ذلك بعدما أعلن صندوق التنمية الإفريقي مؤخرا عن موافقته على منحة قدرها 5.5 مليون دولار، لمنظمة الإيقاد لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الطاقة من الصحراء.
في الإطار ذاته، وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الإفريقي على مساعدة فنية بقيمة 5.5 مليون دولار لبدء إطلاق مبادرة الصحراء إلى الطاقة الرائدة في بلدان منطقة شرق إفريقيا بكل من جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا والسودان الذي يعرف باسم مشروع الطاقة الإقليمي لشرق إفريقيا.