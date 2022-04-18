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موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية
موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية
قالت وزراة الخارجية الروسية إن موسكو قامت بطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية ردا على طرد عشرة دبلوماسيين من السفارة الروسية في صوفيا. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T12:30+0000
2022-04-18T12:30+0000
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وقالت الخارجية في بيان لها: "في 18 نيسان / أبريل، تمت دعوة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية بلغاريا لدى روسيا، أتاناس كريستين، إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تسليمه مذكرة بالأشخاص غير المرغوب من الموظفين في السفارة البلغارية في موسكو".وأشارت الوزارة إلى أن "هذا الإجراء يأتي ردا على القرار الذي اتخذه الجانب البلغاري في مارس بإعلان عشرة دبلوماسيين من السفارة الروسية في صوفيا أشخاصا غير مرغوب فيهم".وتتواصل منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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روسيا, العالم

موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية

12:30 GMT 18.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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قالت وزراة الخارجية الروسية إن موسكو قامت بطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية ردا على طرد عشرة دبلوماسيين من السفارة الروسية في صوفيا.
وقالت الخارجية في بيان لها: "في 18 نيسان / أبريل، تمت دعوة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية بلغاريا لدى روسيا، أتاناس كريستين، إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تسليمه مذكرة بالأشخاص غير المرغوب من الموظفين في السفارة البلغارية في موسكو".
وأشارت الوزارة إلى أن "هذا الإجراء يأتي ردا على القرار الذي اتخذه الجانب البلغاري في مارس بإعلان عشرة دبلوماسيين من السفارة الروسية في صوفيا أشخاصا غير مرغوب فيهم".
وتتواصل منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.

واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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